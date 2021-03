Volkswagen wil parel Porsche niet uit handen geven - Autoblog.nl

Terwijl Philips weer een divisie heeft afgestoten, houdt Volkswagen krampachtig vast aan Porsche.

Mjah het is niet makkelijk om manager te zijn. Eigenlijk doe je aan het eind van de dag natuurlijk niet zoveel. Maar ja, weet dan nog maar eens mensen ervan te overtuigen dat je toch waarde toevoegt. Om dat te bewerkstelligen heb je een aantal tools tot je beschikking. Powerpoint, vakjargon en kekke grafiekjes waarmee je een lijn uit kan stippelen naar de toekomst.

Welke richting je daarbij inslaat, is van ondergeschikt belang. Soms probeer je een zo groot mogelijk concern te maken, omdat je aandeelhouders kan overtuigen van alle ‘synergieën’ die dat oplevert. Kijk bijvoorbeeld naar de formatie van het gigantische Stellantis. Maarrrr…je kan ook makkelijk de andere kant op redeneren. Dat de som der delen minder is dan de losse onderdelen. Omdat bij die losse onderdelen dan de ‘focus’ ontbreekt, of zoiets. Zo blijf je ook lekker bezig, wat dan weer goed is voor de werkgelegenheid.

Binnen Volkswagen AG heeft Porsche’s financiële honcho Lutz Meschke zo bedacht dat het merk Porsche het beste naar de beurs gebracht kan worden. De hoge waardering die het daar zou krijgen, zou Volkswagen AG extra monnie opleveren, is de overtuiging van Lutz. Wellicht haalt de financiële goeroe, die eerder suggereerde dat Porsche in de toekomst bestaat zonder auto’s te verkopen, inspiratie uit de acties van wijlen Sergio Marchionne. Die weekte Ferrari immers ook los van FCA door het naar de beurs te brengen.

Op korte termijn heeft Lutz waarschijnlijk nog gelijk ook. Maar VAG’s opperhoncho Herbert Diess wil er desalniettemin niks van weten, zo geeft hij te kennen aan de Frankfurter Allgemeinen Zeitung:

Voor mij is een eventuele beurgang van Porsche geen prioriteit. Een parel als Porsche wil je niet uit handen geven. Herbert Diess, wille alle Porsche’s voor zichzelf houden

Volgens Diess is het nu veel beter voor Volkswagen AG om de geldstromen die Porsche genereert aan te wenden voor de EV omwenteling. Uiteindelijk kan Porsche daar volgens Diess ook weer van profiteren. Zij kunnen namelijk technieken en infrastructuur gaan gebruiken van het grote concern. Dat laatste is wel opvallend, gezien het feit dat Porsche voorlopig niet staat te springen om Volkswagens tech. Wellicht ligt dat in de toekomst echter weer anders. Waarvan akte.