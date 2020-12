Seres 3 is de nieuwste prijsknaller uit China - Autoblog.nl

De Seres 3 is gearriveerd in Nederland en nu weten we dus ook wat ‘ie moet kosten.

Chinese auto’s hebben nooit echt voet aan wal kunnen krijgen in Europa, maar daar lijkt verandering in te komen. Met de onstuitbare opmars van de EV worden de kaarten opnieuw geschud en dat geeft nieuwkomers een kans. Nieuwkomers als Seres bijvoorbeeld.

Seres

Seres heeft nog weinig naamsbekendheid, dus een kleine introductie kan geen kwaad. We schreven er begin deze maand al over, maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat je dat gemist hebt. Daarom heel kort samengevat: Seres is een nieuw EV-merk dat onderdeel is van de Chongqing Sokon Industry Group. Ze willen de Europese markt bestormen met de Seres 3. Deze auto wordt in China al verkocht als de Dongfeng Fengon E3.

Seres 3

Genoeg Chinees, laten we de Seres 3 even onder de loep nemen. Qua design doet de auto denken aan de MG ZS, maar met zijn lengte van 4.385 mm is de Seres een slagje groter. Qua formaat is deze elektrische cross-over meer vergelijkbaar met de Kia e-Niro. De Seres 3 beschikt over een 161 pk sterke elektromotor en een 52 kWh accupakket. De actieradius komt daarmee uit op een nette 329 km in de WLTP-cyclus.

Prijs

Deze nieuwe EV is nu dus gearriveerd in ons land. Afgaande op het beeldmateriaal lijken er zelfs al een paar op kenteken te staan, maar dat is alleen voor de foto. De kentekens horen namelijk bij hele andere auto’s. Dat neemt niet weg dat de auto’s deze maand leverbaar zijn, zoals beloofd. Dat betekent dat we nu ook de Nederlandse prijs kunnen melden: de Seres 3 is te krijgen vanaf €37.995.

Uitrusting

Voor dat bedrag is Seres niet karig geweest met de uitrusting. Je krijgt namelijk een auto met alles er op en eraan. Climate control, cruise control, panoramadak, lederen bekleding, stoelverwarming, elektrisch verstelbare stoelen, parkeerhulp, you name it. Wat dat betreft heb je alvast een goede deal te pakken met deze Seres.

Concurrentie

Om echt te bepalen in hoeverre de Seres 3 een goede deal is moeten we natuurlijk kijken wat de concurrentie doet qua prijs. Concurrentie is er onder andere in de vorm van de Kia e-Niro. Daar gaat Seres nog een lastige kluif aan krijgen. De 64 kWh-versie is namelijk volgend jaar al vanaf €38.995 te krijgen, maar duizend piek meer dan de Seres. Voor dat geld heb je meer vermogen en bovendien een aanzienlijk grotere range van 455 km. De Seres heeft dan wel weer een rijkere uitrusting.

Met de e-Niro heeft Kia gewoon een steengoede aanbieding, dus dan valt een vergelijking al snel in het nadeel van de concurrent uit. Als je de Seres met andere EV’s gaat vergelijken komt de auto beter uit de verf. Als je de nieuwkomer bijvoorbeeld naast een e-2008, Mokka-e of CX-30 zet, zie je dat de Seres krachtiger, ruimer, rijker uitgerust is en een groter bereik heeft.

Een nieuwkomer als deze moet waar voor zijn geld bieden wat dat betreft lijkt het wel snor te zitten. Het is alleen nog even afwachten of Nederlanders bereid zijn 38k uit te geven aan een auto van een onbekend merk.