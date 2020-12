Nieuwe recordpoging met SSC Tuatara weer mislukt - Autoblog.nl

SSC is na hun eerste fiasco voor de herkansing gegaan, maar ook deze recordpoging had niet het gewenste resultaat.

Kleine hypercarmerken zijn er genoeg, dus je moet wel wat doen om je te onderscheiden als fabrikant. De perfecte manier om je hypercar op de kaart te zetten is door de snelste auto ter wereld te bouwen. Het Amerikaanse SSC slaagde daar in 2007 in met de Ultimate Aero.

Twijfel

Dit jaar wilde oprichter Jerod Shelby (geen familie van) het kunstje herhalen. Dat liep alleen heel anders. Toen SSC namelijk vol trots meedeelde dat ze het wereldrecord hadden verbroken, werd dit al heel snel in twijfel getrokken. Mede dankzij het rekenwerk van een aantal kritische YouTubers bleek dat de geclaimde 500+ km/u onmogelijk gehaald kon zijn.

Nieuwe poging

Om een lang verhaal kort te maken: voor SSC zat er niets anders op dat een nieuwe recordpoging te doen. Zelfs al was de vorige recordpoging gelukt, ze hadden gewoon onvoldoende bewijsmateriaal. Jerod Shelby kondigde daarom middels een videoboodschap aan dat er een nieuwe run gedaan zou worden. Deze keer zouden ze ervoor zorgen dat alles wél goed gedocumenteerd wordt.

Robert Mitchell

Er zijn inmiddels twee maanden verstreken sinds de eerste recordpoging en de tweede poging heeft nu ook plaats gevonden. Dat weten we uit eerste hand, dankzij Robert Mitchell. Voor degenen die hem niet kennen: hij is de eigenaar van Apex Nürburg, die ook actief is op YouTube. Hij was een van de voornaamste critici van SSC’s claim, maar was desondanks (of eigenlijk: daardoor) uitgenodigd om aanwezig te zijn. Een mooi gebaar van SSC, dat moeten we ze nageven.

Issues

Helaas voor de Amerikanen pakte ook de herkansing niet goed uit. Het was de bedoeling dat Robert Mitchell getuige was van een wereldrecord, maar in plaats daarvan was hij getuige van een poging die wederom mislukte. De Tuatara kampte namelijk met diverse technische issues die een record onmogelijk maakten.

Oververhit

Om te beginnen ging de motorkap meerdere keren open vanwege allerlei kabels die eronderdoor liepen. Daardoor moest er telkens opnieuw begonnen worden. Dit droeg er mede aan bij dat de auto uiteindelijk oververhit raakte. Toen de SSC weer was afgekoeld waren de problemen echter nog niet voorbij. Door de hitte bleken namelijk twee bougies beschadigd te zijn, waardoor de V8 veel minder vermogen leverde. Het eind van het liedje was dus dat er weer geen wereldrecord sneuvelde.

Verslag

Zo’n recordpoging is een complexe aangelegenheid, dus er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Het complete half uur durende verslag van Robert kun je hieronder zien. Voor de mensen met een korte aandachtsspanne: vanaf 14.25 komen de issues ter sprake.

Topsnelheid

Uiteindelijk wist SSC nog een topsnelheid van 406 km/u op de teller te zetten. Indrukwekkend (zeker gezien de problemen), maar lang niet genoeg om het wereldrecord te verbreken. Sterker nog: dit is niet eens genoeg om het record van de Bugatti Veyron uit 2005 te evenaren. SSC kan het hier natuurlijk niet bij laten, dus het wachten is nu op de volgende recordpoging.