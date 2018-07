Sergio Marchionne was al een jaar ernstig ziek

Alles voor de zaak.

We weten allemaal dat Sergio Marchionne een harde werker was. Zo’n harde werker dat hij niet wenste dat er afleiding in het spel zou komen. De afleiding was zijn ziekte, want Marchionne wist als geen ander wat er aan de hand was.

Naar aanleiding van zijn overlijden komt het ziekenhuis en familie voor het eerst met heldere informatie over de overleden topman. Zo heeft het academische ziekenhuis in Zurich laten weten dat Marchionne ‘vaste klant’ was. Al een jaar voor zijn overleden van deze week bracht hij geregeld een bezoek aan het ziekenhuis. Al toen was er sprake van het feit dat Marchionne serieus ziek was. Deze informatie bleef echter bij het ziekenhuis en de familie van Sergio.

Ondanks het feit dat de gezondheid van Marchionne verslechterde, weigerde hij bij de pakken neer te gaan zitten. Hij heeft letterlijk tot het einde gevochten. Vermoedelijk wist de 66-jarige FCA-man allang dat er geen mooi pensioen meer op hem stond te wachten.

Pier Luigi Battezzato liet tegenover de Italiaanse krant Corriere della Sera weten dat Marchionne tot de laatste uren van zijn leven gedreven was. Hou zou zelfs op het ziekenhuisbed nog afspraken hebben gemaakt voor een vergadering. Daarna was de planning dat Marchionne met zijn familie op vakantie zou gaan. Een jaar geleden stopte Sergio met roken, terwijl hij een groot liefhebber was. Battezzato merkte op dat hij steeds kortademiger werd, maar dat de topman bleef doorwerken en wekelijks over de wereld vloog van afspraak naar afspraak. Over deze man gaan ongetwijfeld nog de nodige boeken verschijnen. (via Autonews)