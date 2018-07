RIP: Sergio Marchionne overleden op 66-jarige leeftijd

Een trieste herinnering dat het leven eindig is.

Het ene moment maak je nog ludieke opmerkingen over coltruien, het volgende moment is het allemaal voorbij. De autowereld is vandaag een kleurrijk figuur verloren. Vanochtend berichtten we nog dat Sergio Marchionne in coma lag en dat de doktoren geen kans op herstel meer zagen, inmiddels heeft ons bericht bereikt dat de CEO van Fiat Chrysler Automobiles is overleden.

Als kind van Italië verhuisde Marchionne samen met zijn ouders op 14-jarige leeftijd naar Canada, alwaar de jonge Sergio zich ontwikkelde tot accountant. Niet het meest spannende beroep zou je zeggen, maar het was deze ervaring die hem waarschijnlijk geholpen heeft bij zijn dapperste deals. In 2009 had hij de visie om Fiat te laten smelten met Chrysler, een move die toevallig zijn eigen roots min of meer weerspiegelt. Niet alles wat Marchionne daarna heeft gedaan kon de goedkeuring van ons autoliefhebbers wegdragen, maar het feit dat FCA (en ons geliefde Alfa Romeo) überhaupt nog bestaat, kunnen we toch wel in grote mate toeschrijven aan Ome Serge.

Onlangs was de grote man nog aanwezig bij de overdracht van enkele Jeeps aan de Carabinieri. De bedoeling was dat Sergio aan het roer zou blijven als topman van FCA tot medio volgend jaar, zodat hij zijn meerjarenplan uit 2014 kon afmaken. Binnen het concern was hij echter zo geliefd, dat hem verzekerd was dat hij ‘zo lang als hij wilde’ bij Ferrari mocht blijven. Helaas mag het zover niet komen. Het optreden van een hersenembolie tijdens een schouderoperatie gooide roet in het eten. Sergio overleed vandaag in het ziekenhuis in Zürich. Hij werd 66 jaar oud.