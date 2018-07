Politie haalt meerdere kinderen uit snikhete auto’s

Het houdt niet op, niet vanzelf.

Ondanks code oranje, rood, hitteplannen en tig liveblogs op websites, slager en mensen in om niet zelf rationeel na te denken. De politie in Nederland moest gisteren op verschillende plekken in actie komen om kinderen uit auto’s te bevrijden.

Zo werden in Ter Aar (Zuid-Holland) twee kinderen uit een auto gehaald. De auto stond op de parkeerplaats van een supermarkt. Vermoedelijk was de ouder boodschappen doen en werden de kinderen achter in het voertuig. Toen de vader terugkwam bij de auto werd hij aangehouden.

In Assendelft (Noord-Holland) werd de politie gealarmeerd toen omstanders ontdekten dat een kindje in een afgesloten auto zat. De kleine koter was niet goed aanspreekbaar en flink bezweet, aldus Politie Zaanstreek op Facebook. De politie heeft het kind weten te bevrijden. Na een check in de ambulance bleek alles gelukkig goed te gaan.

In dit soort gevallen doet de politie altijd een melding bij Veilig Thuis. Een organisatie dat zich bezighoudt met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wordt vandaag wederom bloedheet, hopelijk denken dit soort ouders vandaag beter na.