“Sergio Perez stopt ermee na dit jaar”

Na een toch wel rampzalig seizoen voor Sergio Perez weet een bron te melden dat de Mexicaan na de Mexicaanse GP ermee kapt. Met de hele sport.

We hoeven iedereen die de races volgt niet te informeren over de huidige staat van zaken wat betreft Sergio Perez. Kijk, Max Verstappen heeft een absoluut perfect jaar en je zal dus als teamgenoot altijd in de schaduw staan van de Nederlander. Maar Perez maakt het wel heel bont. De GP’s van Japan en Qatar bevestigen dat.

Wat moet Sergio Perez?

Red Bull, vooral Helmut Marko, is altijd vrij direct in dit soort dingen. Presteren of je ligt eruit. Op zich wist Perez nog aardig te presteren in afgelopen jaren, maar dit jaar hoop je toch eigenlijk Verstappen bij te kunnen houden. Dus is de vraag wat Red Bull met Perez aan moet en met Daniel Ricciardo, Liam Lawson en wellicht nog wel meer om wellicht wel een impact te kunnen maken als tweede rijder is het ook niet zo dat het Oostenrijkse team geen keuze heeft.

Perez stopt ermee

Via Reddit vinden we interessante juice. Om te beginnen kunnen we niet genoeg benadrukken dat dit absoluut niks bevestigt of ontkracht, we gooien alleen het balletje op van wat de persoon in kwestie heeft ontvangen. Die heeft namelijk ontvangen dat Sergio Perez na 2023 ermee stopt. De Redditor heeft een dinertje gehad met een aantal figuren en eentje daarvan is gelinkt aan Escuderia Telmex. Dat is een Latijns-Amerikaans autosportteam dat zich richt op het opleiden dan wel ondersteunen van Latijns-Amerikaanse coureurs in vele autosporten. Waaronder dus Sergio Perez.

Ontbonden

Lekker informele praat dus, maar wel iemand die dicht bij het vuur zit. En die zei het volgende. Daar Sergio officieel een contract heeft tot en met 2024, wil Red Bull dit contract nu al ontbinden. Kan dat? Vraag Nyck de Vries maar. Deze beslissing ligt al op tafel sinds de Japanse GP en sindsdien weten zowel Perez als zijn managers, Telmex en iedereen die erbij hoort ervan.

Opgeven?

Toch leek het initiële plan van Sergio Perez en co. niet te zijn om gelijk de handdoek in de ring te gooien. Het probleem is dat je nu in de F1 nergens terecht kan. De enige niet-bevestigde plek is die van Sargeant bij Williams en wellicht dat Stroll zijn plekje nu op ietwat losse schroeven staat. Maar je kan dus eigenlijk vrijwel nergens heen en al helemaal nergens waar je nog kans maakt op iets van goede resultaten. Plus, wat Sergio eigenlijk zo gewild maakte is dat hij met 11 jaar ervaring alsnog enorme resultaten kon boeken, denk maar aan zijn laatste periode bij Racing Point. Zijn debuut bij Red Bull zag er ook hoopvol uit. Maar nu denk je alleen maar aan hoe ondermaats hij presteert – geen best visitekaartje.

Afscheid

Volgens de bron zal het afscheid van Sergio Perez aangekondigd worden na de Mexicaanse GP. Het zou zelfs al zo kunnen zijn dat Telmex dit al heeft gecommuniceerd met de organisatie achter de Mexicaanse GP en dat er een groot afscheidsfeestje klaarstaat. Goed, dat is allemaal wachten tot Red Bull het zelf aan de grote klok hangt, tot die tijd is het een sappig verhaal, al dan niet waargebeurd.

We houden het dus in de gaten of Sergio Perez al met al bezwijkt onder de druk van Red Bull. (via Reddit)