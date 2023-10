Kan je de BMW X2 wél te pruimen maken?

Een keihard stukje mening vragen (en geven) op de donderdagavond: is het mogelijk om de BMW (i)X2 met een kleurtje beter uit de verf te laten komen?

BMW onthulde recent de nieuwe X2 en iX2 en als het aan ondergetekende ligt is het niet al te best. Niet alleen omdat de vorige X2 (F39) stiekem best leuk was voor een crossover en een radicale verandering dus niet nodig was, ook omdat het poepende hond-model van de BMW X6 (E71) weer volop te zien is in de nieuwe X2. En echt mooi is het niet. Dat is een mening, maar wel eentje die met veel mensen gedeeld wordt.

Kan je hem mooi maken?

Maar we houden van denken in oplossingen. BMW heeft hiervoor gekozen en je opties zijn er vrede mee hebben of er vrede mee hebben. Er is wellicht een oplossing. BMW heeft namelijk nu al de X2 toegevoegd aan de Individual Visualizer. Wat een kleurtje al niet doet, zeggen ze dan altijd. Dus hebben we even wat kleuren op de X2 gekalkt om te kijken of het werkt.

Liquid Copper (P8T) Liquid Copper (P8T) Liquid Copper (P8T)

Gewaagd

Oké, de header was wellicht een beetje om je aandacht te trekken. En omdat Frozen Purple (P9A) relatief nieuw is, maar ook omdat lekker donker de lijnen van de X2 wellicht een beetje verandert. De eveneens vrij nieuwe kleur Liquid Copper (P8T) is wat feller, maar staat de X2 dan wel weer best lekker. Een gewaagd kleurtje voor een gewaagd ontwerp, alsof de negatieven samen een positieve maken.

Gentian Blue (W37) Gentian Blue (W37) Gentian Blue (W37)

Overdoen

We hebben Gentian Blue (W37) op de BMW X2 geconfigureerd omdat het ons doet denken aan Misano Blue, het M2 CS-kleurtje, dat je gewoon standaard op de oude X2 kon krijgen. Helpt het? Mwoah. Het contrast met de rode remklauwen is mooi, maar de lijnen van de X2 worden niet echt verbloemd door deze felblauwe kleur.

Rosso Corsa (P7K) Rosso Corsa (P7K) Rosso Corsa (P7K)

Ferrari

Helpt een absolute topkleur? Zoals Ferrari-rood, wat je sinds jaar en dag kan bestellen bij Individual? Nou, tof is het wel. Eigenlijk maakt het de X2 niet perse mooier, wel spraakmakender. We moeten toegeven, het doet denken aan de BMW X4 M en in een auto een maatje kleiner dat geen volbloed M-product is, is dat een compliment. Al is het nog steeds een poepende hond.

Eigen keuze

Weet je wat, we laten het aan jou. In welke kleur zou jij de BMW X2 of iX2 bestellen? Kan je hem mooi maken of in ieder geval mooi genoeg dat je denkt ‘mwoah, gaat wel’ en zo ja, met welke kleur? Zoek het uit op de BMW Individual Visualizer.