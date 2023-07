Pérez KAN helemaal niet degraderen naar AlphaTauri

Ook al zo Helmut Marko het willen, Pérez kan helemaal niet degraderen naar het juniorenteam.

Op dit moment is het Formule 1-kampioenschap zo spannend als de Schotse Premier league van 2012 tot 2016. Het verschil tussen Max Verstappen en de rest is enorm. Petje af over de Nederlander, uiteraard. Nu kunnen we zeggen dat het alleen de auto is, maar in principe hoef je alleen maar Verstappen eruit te halen en het seizoen is ineens spannend.

Sergio Pérez staat weliswaar tweede (met 171 punten), maar Alonso (139) en Hamilton (135) staan niet enorm ver achter. Bij Red Bull zien ze het met lede ogen aan. Pérez scoorde gisteren wéér niet, maar dat kwam doordat de auto van de Mexicaanse coureur ernstig beschadigd was na het gevecht op de baan met Lewis Hamilton. Maar ook als je dat buiten beschouwing laat, is het een typisch Checo-seizoen: af en toe wint ‘ie een straatrace, soms pakt ‘ie een podium achter Max en meestal eindigt Checo ergens in de middenmoot van de top 10.

Pérez kan helemaal niet naar AlphaTauri

Nu wordt er altijd gespeculeerd over zitjes, maar Red Bull (en AlphaTauri) is dat nog meer veel meer het geval Helmut Marko heeft er handje van om direct te handelen. We gaan er allemaal van uit dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren met Pérez. Als Ricciardo god presteert en Pérez middelmatig blijft presteren, dan is de switch snel gemaakt toch? Nou, neen!! Dat kan dus helemaal niet!

Dat laat Helmut Marko weten aan Formel1.de. Daar hadden ze de eveneens deze tamelijk briljante ingeving en legde deze voor bij hun Marko. Zoals jullie weten is Pérez op een andere manier Red Bull gekomen dan traditioneel het geval is. Meestal komt men binnen (na de lagere klasses) bij het juniorenteam AlphaTauri (voorheen Toro Rosso). Is men goed goed genoeg, kan men promoveren. Presteer je als een natte krant, kun je terug gezet worden.

Eigenlijk wel prima zo

Maar dat is dus bij Pérez niet het geval. Het management van Checo zag dat al mijlenver aankomen en hebben bedongen dat Pérez niet teruggezet kan worden. Andersom geldt dat ook overigens, dus Checo hoeft na een eventueel ontslag niet in de ‘Red Bull-familie’ te blijven. Vergeet niet dat Pérez een godsgeschenk was in 2020: hij verkeerde in blakende vorm en had géén zitje. Bij Red Bull hadden ze geen enkele serieuze kandidaat in eigen huis om naast M. Verstappen te zetten. Dus de enige manier om van Pérez af te komen is hem af te kopen.

Maar is dat logisch? De Mexicaan staat tweede en ondanks dat hij hilarische uitspraken doet als ‘mijn doel is om kampioen te worden’ doet hij wat je van ‘m kan verwachten. Met een jong talent is het nog maar zien hoe het uitpakt en geen enkele topcoureur wil nu naast Verstappen zitten. Voor Red Bull is het ook lekker, want in tegenstelling tot Hamilton en Alonso zijn er niet echt politieke spelletjes in het team, op wat speldenprikjes na. Je wil geen situatie hebben als Rosberg-Hamilton (2016) , Alonso-Hamilton (2008) of Senna-Prost (1988-1989).