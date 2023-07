De Verstappens willen Pérez eruit voor een functie elders.

Het is vooralsnog nog niet een lekker weekend voor Sergio Pérez. De Mexicaanse coureur zit nog niet op zijn gewenste niveau. Ja, hij haalde Q3 dit keer wel, maar hij start uiteindelijk als negende. Toegegeven, zelfs Verstappen heeft geen pole gepakt, maar dan is P9 met een auto als de RB19 niet echt super. Sowieso is het geen topweekend voor Pérez, want hij crashte al in zijn eerste snelle ronde in de eerste vrije training.

Daarentegen verloopt de re-introductie van Daniel Ricciardo uitstekend. Ondanks weinig voorbereiding deed hij het in de trainingen niet heel erg verkeerd en wist ‘ie in de kwalificatie vóór Yuki Tsunoda te eindigen. Maar er speelt meer. Volgens de heren analisten bij Ziggo Sport willen de Verstappens Pérez eruit hebben.

Verstappens willen Pérez eruit hebben

Ja, ze zijn helemaal klaar met de Mexicaanse aanwinst. Nu is dat op zich een beetje vreemd. Want als er één coureur is waarbij het niet uit maakt wie ernaast rijdt, dan is het Max Verstappen wel. Let wel op, met de Verstappens wordt ‘zijn management’ bedoeld en niet zozeer de coureur zelf.

De druppel die de emmer deed overlopen, was de actie van Pérez waar hij Max bijna het gras induwde. Toen is er wat geklapt. Dat meldt Rob Kamphues die André Venema citeert. André Venerma is Formule 1 kenner en hoofdredacteur van Formule1.nl). Hij zit er dus heel erg dicht op.

Naar het schijnt speelt de onvrede over Pérez al langer, aldus Rick Winkelman. Uiteraard was er natuurlijk het voorval in Monaco 2022, waar Pérez als dan niet expres zijn auto spinde en zo ervoor zorgde dat Verstappen geen pole kon pakken.

Verstappen alsnog erg blij met Daniel Ricciardo

Om het nog erger te maken, Verstappen gaf op de persconferentie voorafgaand aan het weekend al aan dat hij Daniel Ricciardo een warm hart toedraagt:

Ik heb eigenlijk nooit gewild dat hij wegging. We kunnen het heel erg goed met elkaar vinden, dat weten we. Als Daniel het nu goed doet waar hij nu is [AlphaTauri, red] dan heeft hij natuurlijk de mogelijkheid om terug te keren, dus dat ligt helemaal open. Max Verstappen, vindt Ricciardo ook een toffere puur dan Pérez.

Aan de andere kant heeft Red Bull Sergio Pérez een tweejarig contract gegeven, dus ze zitten nog vast aan Pérez tot het einde van 2024. Nu weten we hoeveel een contract waard is in de Formule 1.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Helmut Marko om Pérez over te zetten naar AlphaTauri, zodat Pérez kan helpen om die zeepkist van hen een beetje te ontwikkelen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Red Bull schuift met coureurs van het zusterteam. Het gebeurde ook met Kvyat, Verstappen, Gasly en Albon.

Je kan de gehele uitzending hier bekijken!