Massa weet hoe Perez dichter bij Verstappen kan komen

Felipe Massa heeft een goede tip voor hoe Perez dichter in de buurt van Verstappen kan komen.

Sergio Perez kreeg dit jaar op papier de grote kans om alsnog een veelwinnaar te worden in de F1. Die kans werd uit nood geboren, want Perez werd bij zijn oude team vervangen door Vettel en had dus bijna zonder F1 zitje gezeten dit seizoen. Dat zou een hard gelag zijn geweest voor de Mexicaan, die ooit gold als een van de grootste talenten in de sport, vorig jaar ook gewoon zijn teammaat Stroll versloeg en zelfs zijn eerste zege in de sport boekte. Gelukkig viel nu opeens het zitje bij een topteam in zijn schoot. Het zitje waar hij zo lang op gewacht had na een mislukt avontuur bij een in verval geraakt McLaren.

Probleem is alleen: Max Verstappen zit in de andere auto van het team. Geen geweldig vooruitzicht, want onze held is al eventjes bezig zijn teamgenoten te vermorzelen. Sinds de tweede helft van het seizoen van 2018, heeft Verstappen de teugels in handen. Ricciardo kon hem sindsdien amper nog te grazen nemen en Gasly en Albon hadden al helemaal geen kans.

Niemand verwachtte waarschijnlijk dat Perez hier enorme verandering in zou kunnen brengen. Maar de meesten verwachtten wel, dat Checo aardig in de buurt zou kunnen komen. Tot op heden is dat echter nét niet zo goed gelukt als Red Bull eigenlijk zou willen. Toen Perez opeens sneller was in de kwalificatie bij de derde race van het jaar, leken dingen interessant te worden. Maar achteraf bleek dat meer aan een foutje van Max te liggen. Ook in de races is het verschil vaak net te groot. Er zijn goede momenten die hoop geven. Zo hing PER ook voor Max’ crash in Azerbeidzjan namelijk al de hele race in de staart van VER. Maar het is allemaal net een beetje grillig.

Iemand die ooit één bocht lang wereldkampioen was, denkt nu de gouden tip te hebben die voor de kentering kan zorgen. ‘Flip’ was natuurlijk zelf teamgenoot van grootheden als Nick Heidfeld, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso en niet te vergeten geweldige vent Valtteri Bottas. De man weet dus hoe het is om een snelle man in de garage naast je te hebben.

Volgens Felipe Massa, moet Sergio gewoon een beetje chillen. Als hij de druk wat minder op zijn schouders laat rusten, komt het vanzelf wel met de gewenste prestaties, aldus de Brazo:

Hij zou er zeker dichter bij kunnen zitten. Hij zou er twee of drie tienden achter zitten als hij gewoon wat meer geniet. Soms kosten dit soort dingen even wat tijd, maar ik hoop echt dat hij snel op dat niveau kan komen. Felipe Massa, levensgenieter

Massa denkt dat het in 2022 allemaal goed kan komen voor Checo. Ook al omdat zijn voorbereiding op het jaar dan makkelijker zal zijn. Denk jij dat ook? Laat het weten, in de comments!