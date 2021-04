Zweed legt bonkige 27.0 liter motor in oude Ford - Autoblog.nl

Deze Ford met bonkige motor kan zo figureren in een Scandi Noir serie.

De Ford Crown Victoria is een auto die ontzag inboezemde. Kijk een willekeurige Amerikaanse actiefilm uit de naughties en de Crown Vics vliegen je om de oren. Helaas werd het goede oude Panther platform van Ford enkele jaren geleden na decennialange dienst aan de kant geschoven. Tot hun ongenoegen moesten de Amerikaanse donutafficionados daarna op zoek naar nieuw vervoer. Daarmee is ook dat onbestemde gevoel die de aanblik van een Crown Vic veroorzaakte nu verdwenen.

Knotsgekke Zweed Daniel Werner zorgt nu echter voor de ommezwaai. Hij werkt namelijk aan een projectje genaamd The Meteor Interceptor. Deze naam verwijst naar de toevoeging Police Interceptor die Crown Vics in zwart-witte politieuitdossing meekregen in ‘Murica. Het Meteor gedeelte slaat daarbij op de motor. Dat is namelijk een gebalzen Rolls-Royce V12. Nee, niet zo’n laf blokje uit een Ghost, maar een 27 liter grote unit uit een tank. Rolls-Royce bouwde de Meteor motoren voor tanks in de tweede wereldoorlog om Ze Zjermans te verslaan.

Oorspronkelijk wilde Werner overigens gaan voor de nog grotere 37 liter grote Rolls-Royce Griffon motor, destijds gebruikt voor de Spitfires. Maar hij heeft zijn doelen dus ietwat naar beneden toe bijgesteld. Om hiervoor de compenseren, voorziet hij het blok van een paar turbo’s en een gers chippie. Hierdoor wordt het vermogen opgekrikt van een schampere 550 pk naar 2.500 pk.

Over de hele lengte van de auto is de auto voorzien van een speciaal frame dat het gewicht (zo’n 300 kg) en het vermogen van de motor kan verwerken. Om de gewichtsverdeling zo min mogelijk Audiesque te maken, is de motor zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Tevens komt er een luchtstroomopening om het dak om lucht naar de radiateuren te leiden, die achterin de auto worden geplaatst.

Onderstaande video van de lopende motor geven je een idee van hoe bruut dat ding is. We zijn alvast benieuwd naar het eindresultaat. KOOP DAN!!1!