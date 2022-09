Koop de leukste vergeten hot hatchback (mét RWD!)

Een vergeten hot hatchback van hot hatchback-koning Renault, in het oranje, met achterwielaandrijving. Dat moet wel leuk zijn!

Een hot hatchback is een beetje een los begrip. Want het kan op zo veel manieren. Het standaardrecept met iets meer pit, volgeplakt met sportbadges of juist enorm ingetogen: alles kan. Renault bewees zelfs dat een achterwielaangedreven Clio met de motor achterin een idee kan zijn, denk aan de Clio V6. Er is nóg een Renault hot hatchback die in veel aspecten best een aardige hot hatchback is. Ook motor én aandrijving achter, lichtgewicht en beschikbaar in kekke kleuren met stickers en dat soort ongein. Zelfs met Renault Sport en GT-badges! Toch wordt ‘ie niet altijd direct aangehaald als voorbeeld voor een hete hatchback. Dit is de Renault Twingo GT.

Renault Twingo GT

Toch vinden wij dat er veel te zeggen valt voor dit kekke autootje. Renault ontwikkelde de derde generatie Twingo samen met Smart. Smart had de kunst van een piepkleine motor achterin een A-segmenter stouwen al onder de knie, denk aan de Fortwo. De Twingo werd alleen als vierdeurs geleverd en dus was deze gelijkwaardig aan de tweede generatie Forfour. Dat betekent dat dit de eerste Renault met de motor én aandrijving achterin is sinds de Clio V6.

De motor die Renault achterin de Twingo GT schoof is de 0.9 TCe. Een 898 cc groot (of klein) driecilinder blokje met turbo dat 109 pk op de weg zet. Dankzij een leeggewicht van 955 kg schiet je naar 100 km/u in een aardig rappe 9,6 seconden. Wat ondergetekende er toch even bij wil vermelden: qua cijfers is deze Twingo 110 GT vrij gelijkwaardig aan mijn Renault Clio 1.6.

Oranje!

Maar ook het uiterlijk heeft de Renault Twingo 110 GT mee. De 17 inch velgen hebben hetzelfde design als de kekke Twin’Run Concept. Aan de zijkanten vind je zwarte stickers en ook op de motorkap is een zwarte streep aangebracht. Tenminste, als je deze kleur neemt: Orange Piment (op zijn Frans uitgesproken, natuurlijk). Dit is de enige Renault Twingo GT in dit kleurtje op Marktplaats, vandaar dat wij dit exemplaar kozen om vandaag te behandelen. Ook de ‘diffusor’ achter met bijna centraal geplaatste uitlaten en de achterspoiler maken de Twingo GT een dik ding.

Renault Sport

Een echte ‘RS’ (Renault Sport) is de Renault Twingo GT dus niet, maar de sportdivisie van Renault heeft zich wel ontfermd over het onderstel. Daarom ligt de auto 20 mm lager dan andere Twingo’s en is het onderstel stugger (lees: strakker) gemaakt. Met een top van 182 km/u is het echt geen bloedsnelle auto. Als een stadsrakker die stiekem een hot hatchback is, is de Twingo GT echter wel leuk.

Renault Twingo GT op Marktplaats

Ben je op zoek naar precies zo’n compacte doch leuke auto, dan klinkt zo’n Renault Twingo GT helemaal zo gek nog niet. Dit oranje exemplaar laat ook zien dat de GT de topversie was, dus krijg je ook gewoon een flinke bak opties mee. Climate Control mét stoelverwarming, Cruise Control, rijstrookassistentie, start/stop, automatische ruitenwissers een multimediascherm met aansluiting voor je telefoon, vijf stoelen, vijf deuren, kekke oranje details: een flink aangeklede A-segmenter. Goed, nou is het ding nog maar vijf jaar oud, maar dan nog.

Kopen

Wij worden in ieder geval wel vrolijk van deze knaloranje en ietwat vergeten hot hatchback. Overtuigd? Dan kun je dit oranje exemplaar uit 2017 overwegen. Deze heeft 51.880 km gelopen en ziet er piekfijn uit. Je kunt ook een zwarte overwegen, maar dat is stiekem niet zo leuk. Dus doe jezelf (en het hele straatbeeld) een lol en koop deze oranje voor 11.495 euro op Marktplaats.