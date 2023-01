Toyota brengt leukste motorsport-trend naar de GR Yaris

Toyota introduceert twee versies van de GR Yaris waar je over een paar jaar elk potje auto-triviant mee wint.

Wanneer heb je het pas écht gemaakt als coureur? Wanneer je voor een merk zo veel hebt betekent (of ze je zo veel geld hebben betaald) dat je je naam uitleent voor een speciale editie. Marketingtechnisch is het gewoon goud. Tenminste, we durven niet met zekerheid te zeggen dat de Opel Calibra Keke Rosberg Edition of de Infiniti FX45S Sebastian Vettel Edition nou zo’n groot verschil hebben gemaakt, maar bijvoorbeeld de BMW M3 Johnny Cecotto en Roberto Ravaglia Edition, vernoemd naar de succesvolle BMW-rijders in de DTM, waren heel wat in hun tijd.

Rallyrijders

In de rallysport betekenden de rijders vaak ook veel voor de fabrikant, zo had je de Citroën C4 ‘By Loeb’ en de bloedgave Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition. Beide vernoemd naar de rijders die voor de merken één of meerdere titels binnen harkten. Je hoort het, als je ze allemaal kunt opnoemen, kun je zo een potje auto-gerelateerd triviant spelen tegen @willeme. Tijd om twee nieuwe namen te onthouden.

Toyota GR Yaris rally-edities

Toyota nam namelijk naast twee bijzondere versies van de AE86 ook een hoop spul voor hun GR-divisie mee naar de Tokyo Motor Show. Waaronder twee nieuwe versies van de GR Yaris. Die auto komt nu wel een beetje aan het einde van zijn latijn, nu blijkt dat het een hoop hype was voor een iets bovengemiddelde hot hatch. Deze twee versies zijn echter wel verantwoord, want ze spelen in op de reden dat we überhaupt een GR Yaris hebben. Namelijk de rallysport. Deze grijze Toyota GR Yaris is de Sébastien Ogier Edition.

Toyota GR Yaris RZ “Sébastien Ogier Edition”

Yes, de ‘auto-vernoemd-naar-zijn-beroemde-race-of-rally-coureur’ is terug! Sébastien Ogier pakte in 2021 de titel voor het fabrieksteam van Toyota in de WRC. En daar zijn ze blij mee, wat blijkt uit het feit dat ‘ie volledig matzwart is met een “Toyota Gazoo Racing” sticker op de zijkant. Dat is wel een exclusieve kleur voor de Ogier Edition en je krijgt natuurlijk een sticker/plaatje met de naam en handtekening van Ogier erop. Binnenin zijn de stiksels rood en wit ter ere van de Gazoo Racing-kleurstelling en er is het één en ander gedaan aan de afstelling en ophanging op de manier zoals Ogier de auto graag heeft. Ten slotte is ‘ie een tikkeltje sneller, want het koppel is opgevoerd van 360 naar 390 Nm.

Toyota GR Yaris RZ “Kalle Rovanperä Edition”

In 2022 won Toyota wederom de titel in het WRC, maar dit keer met de Finse Kalle Rovanperä achter het stuur. Ook die krijgt een speciale GR Yaris editie en deze lijkt het wat kleurrijker te maken. Er is namelijk in drie kleuren een bijzondere livery aangebracht op de Yaris van Rovanperä. En natuurlijk heeft de jongste WRC-kampioen aller tijden ook zich mogen bemoeien met de rijeigenschappen van zijn auto en de Rovanperä Edition zit ook vol met dezelfde kleine details als de Ogier Edition. Wel krijgt de Finse editie een uitgebreider aero-pakket en een grotere spoiler. Als eerbetoon loopt Toyota wel een beetje tegen de lamp, want Toyota heeft het ineens over de “Calle Rovampella Edition”. Dat klinkt meer als het zijstraatje van de Ramblas in Barcelona waar je de lekkerste tapas hebt. Ai…

GR Parts

Ook trekt Toyota nog een blik GR Parts voor de GR Yaris, GR Corolla en GR86 open. Nu we toch bij de Yaris zijn, beginnen we daar even. De Yaris wordt verfraaid met lichtgewicht GR-onderdelen, bijvoorbeeld het stuur, de versnellingspook, de handrem en kuipstoelen. Daar worden later nog wat rasechte performance-dingen aan toegevoegd, zoals een koolstofvezel motorkap en veerpootbrug achter, speciale schokdempers en een koude luchtinlaat. Deze onderdelen zijn los te koop voor elke GR Yaris, alleen waar ze te verkrijgen zijn is nog niet bekend.

GR86

Voor de Toyota GR86 hebben de GR Parts meer zin qua aerodynamica. Het Aerodynamic Package II omvat een aantal onderdelen waardoor je GR86 iets makkelijker door de lucht heen snijdt. Het gaat dan om de voorbumper, zijskirts, achterbumper en de ‘louvers’ achter de zijramen. Maar ook dit keer gaat het om een veerpootbrug achter en een verbeterd oliefilter, dus de GR86 wordt er ook ietsje strakker van.

GR Corolla Aero Concept

En dan is er nog de aerodynamische upgrade voor de Toyota GR Corolla, al is Toyota daar niet erg specifiek over. Wij verwachten eenzelfde rits upgrades als de eerder genoemde modellen met GR Parts, dus allerlei kleine toevoegingen om de Corolla ietsje aerodynamischer en gefocust te maken. Die grote spoiler achterop is bijvoorbeeld helemaal nieuw. Hij is dus live te aanschouwen in Tokyo, net als alles in dit artikel en nog een breed scala aan andere zaken.