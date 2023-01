Vierzits funcoupé voor 20K – Autoblog Advies

De leukste vierzits funcoupé voor 20 mille, waar kom je dan op uit?

Als we nu eens allemaal verstandig en milieubewust gaan autorijden, dan blijft er nog een beetje ruimte over voor wat fun. Het is een stelling waarbij elke politicus de vloer zal vegen, maar er zit wel wat in. Voornamelijk omdat we het zelf verzinnen. In veel gevallen moeten mensen die een auto van de zaak mogen uitkiezen rekening houden met milieulabels.

Vroeger was dat een zuinige BlueMotion, iets recenter een plug-in hybride en tegenwoordig een elektrische auto. Dat is met Bert niet anders. Bert is een Belgische autobloglezer (hallo Bert) en hij is op zoek naar een vierzits funcoupé naast zijn auto van de zaak. Of, zoals ze zo mooi in België zeggen: een firmawagen.

Zij huidige firmawagen is een Mercedes-Benz C-Klasse, een C200d Break (Belgen zeggen geen ‘stationwagon’) en een nieuwe is onderweg: een Hyundai Ioniq 5. Die auto is in zijn soort heel erg goed, maar Bert wil er iets naast dat een beetje fun biedt in de vorm van beleving. Daarom zoekt hij een vierzits funcoupé. Bert heeft twee kinderen en die moeten wel op de achterbank meekunnen. Een tweezitter is dus niet een optie.

Het liefst zoekt Bert een vrij analoge auto met een stuur, 3 pedalen en een pook. Of de auto mooi is of cool uit ziet, interesseert Bert niet. Het moet een leuk rijdende auto zijn waar je een glimlach van krijgt.

De wensen en eisen van Bert voor een sportieve vierzits funcoupé kun je onderstaande tabel bekeijken:

Huidige / vorige auto’s: Mercedes C200d Break (S205) firmawagen. Veel vorige auto’s, Insignia/Zafira/156/320d, allemaal firmawagens. Eerste en enige auto die ik zelf gekocht heb was een Astra GSI. Koop / lease: Koop Budget: +\- 20000€, 25000€ incl taks, biv en verzekering Jaarkilometrage: Max 5000km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: 2e auto, puur voor de fun Gezinssamenstelling: Alleenstaand, 2 kinderen van 10 en 12 Voorkeursmerken / modellen: Coupé. Er moet een bruikbare achterbank inzitten ivm met de kinderen No-go merken / modellen: Geen

Infiniti G37 Coupé (CV36)

€ 19.945

2009

135.000 km

Dichter bij een vierzits 370Z ga je niet komen, want in principe is de Infiniti G37 Coupé een iets luxere 370Z met langere wielbasis en vier zitplaatsen. Dat is eigenlijk precies wat je zoekt, toch? Japans, betrouwbaar, exclusief en snel. Want ook hierin ligt de 3.7 V6 met 337 pk. Het is ook een eerlijke atmosferische V6, met relatief veel koppel. Dat niet alleen, de VQ37 maakt ook met graagte toeren, iets dat je niet bij veel soortgenoten ziet.

Het nadeel is dat ze vrij exclusief zijn en wij slechts één geschikt exemplaar vonden. Alle andere zijn voorzien van een automaat. Om te rijden is een G37 net iets comfortabeler dan een 370Z. Met name die langere wielbasis is best prettig eigenlijk. Het aantal dealers voor onderhoud is vrij beperkt, maar er zijn nog een paar servicepunten in ons land voor Infiniti.

Hyundai Genesis Coupé 3.8 V6

€ 20.000

2014

50.000 km

Het is duidelijk bij welke auto Hyundai zijn inspiratie op deed bij het tekenen van de Genesis Coupé. De Zuid-Koreaanse vierzits funcoupé vertoont behoorlijk wat gelijkenissen met bovenstaande Infiniti. Toch zijn er een paar dingen anders. De motor is iets minder krachtig en heeft er simpelweg minder zin in. Het is wel een relaxtere motor om mee te cruisen.

De handbak-versie is ook hier erg zeldzaam. Qua interieur is deze faceliftversie (nooit in Nederland geleverd) al iets beter dan de pre-lift-modellen, maar het is niet denderend voor het prijsniveau. Aan de kant rijd je voor 20 mille in een vrij jonge auto met weinig kilometers. Eentje die ook de naam heeft heel te blijven.

Renault Mégane Renault Sport 265 Cup

€ 20.250

2015

115.00 km

Maar deze Renault heeft geen achterwielaandrijving? Nee! Dat heeft ‘ie niet. En waarschijnlijk is het van deze auto’s in dit overzicht de meest hardcore rijdersauto die de meeste fun biedt. De Mégane R.S. is iets bijzonders. De basis is een Renault Mégane, een keurige C-segment auto met in dit geval een leuk coupé-esque koetswerk, het is dus een vierzits funcoupé. Maar alles wat er toe doet is zo ontzettend goed gedaan. De wegligging is werkelijk fenomenaal.

De grip ook. Er is een reden voor waarom je deze auto’s met bosjes tegenkomt op trackdays. Het zijn 911 GT3’s onder de hatchbacks. Qua betrouwbaarheid zijn er voornamelijk wat afwerkingsmissers, maar er zijn zat concurrenten met véél meer issues. Daarnaast is de Mégane R.S redelijk praktisch met een vrij ruime kofferbak en prima achterbank. Kortom, ga er eens een rondje mee rijden.

Toyota GT86 (ZN6)

€ 20.000

2014

140.000 km

Misschien wel de standaardkeuze in dit segment als je een vierzits funcoupé zoekt. De Toyota GT86 doet alles goed. Een betrouwbare auto, met een vrij laag gewicht. Daardoor zijn de kosten om het rijdend te houden ook niet zo hoog. Tegelijkertijd is de balans uitstekend en kun je in de bochten echt veel plezier hebben met deze GT86. De motor is altijd het grootste nadeel geweest.

Niet zozeer vanwege het ontbreken van een turbo en vermogen, maar die koppeldip rond 3.000 toeren en het matige geluid van de Subaru-boxer. Helemaal op te lossen zijn die problemen niet, maar er zijn wel veel upgrades voor te vinden die de tekortkomingen maskeren. Sowieso, voor deze auto is op de aftermarket echt heel erg veel te vinden. Je kan het zo gek niet bedenken, of in Engeland, de VS of Japan zijn ze er al mee aan de slag geweest.

BMW 135i Coupé M-Sport (E82)

€ 19.000

2014

120.000 km

Je kan BMW heel erg veel kanten op als je een sportieve vierzits funcoupé zoekt. Voor dit verzoek waren we aan het twijfelen tussen een 1 Serie (E82) of 3 Serie (E92). Als funproject is de 135i verreweg het leukst. Het is een beetje een onstuimige, bonkige auto. Die N54 is een pareltje. Ja, er zijn wat aandachtspunten met dat blok, maar de tuningspotentie is enorm.

Qua transmissie is de automaat in zijn soort niet heel slecht, terwijl de handbak een beetje hakerig is. Dus sluit de automaat niet bij voorbaat uit. Een andere leuke optie is de 125i Coupé, dat is een van de laatste 3-liter zescilinders zonder turbo en zonder directie injectie. En ook die kun je vrij eenvoudig kietelen. Mocht je meer ruimte wensen, die iets volwassenere E92 is ook een prima alternatief dat slechts een paar kilogram zwaarder is.

Porsche 968

€ 19.990

1996

95.000 km

Maar dit is toch een tweezitter? Nee! De Porsche 968 Club Sport is een tweezitter. Dat is een 968 met iets harder onderstel en minder opties (en dus geen achterbank) waar je vroeger minder voor betaalde en nu juist meer. In deze versie krijg je dus letterlijk meer waar voor je geld. De 968 is een beetje een vreemd geval. Je hebt een enorme 3.0 viercilinder lijnmotor met 239 pk, een heel fijn blok. Maar de balans in de bochten is de USP van de auto.

Deze auto heeft zo’n goede wegligging dat dat de enige reden is om ‘m te kopen. Het gewicht is laag en het gewicht dat er is, is perfect verdeeld. Nadeel: je moet maar hopen dat je een goed exemplaar treft en sowieso zullen de onderhoudskosten behoorlijk fors kunnen zijn. De afschrijving is inmiddels wel achter de rug, dus daar heb je geen kosten aan. Een nette 968 vinden in het budget kan wat lastig zijn, de 944 is ook een goed alternatief.

Semi-yolo: Mercedes-Benz CLK55 AMG (C209)

€ 19.950

2004

100.000 km

Een andere benadering van de vierzits funcoupé. Aanvankelijk wilden we een Maserati 3200GT of Jaguar XKR opsporen als yolo, maar met name met die Italiaan zit je wel in een exotisch hoekje. Ook zijn het vrij belegen rijdersauto’s. Het is schetste onze verbazing dat deze Mercedes-Benz CLK55 AMG in het budget past. Toegegeven, het is meer Autobahnstormer dan slalomridder. De BMW M3 had de naam beter te zijn in de bochten, maar deze CLK’s zijn echt zo slecht nog niet. Een groot voordeel is de motor, een absolute heerlijkheid: 5.4 liter aan atmosferische V8.

Het is ook nog eens een heel erg betrouwbare motor (mits juist onderhouden uiteraard) die fabelachtig goed klinkt en tot grootste prestaties in staat is. Niets is lekker dan een tussenacceleratie met een V8: directe respons, veel koppel, veel vermogen en dat glorieuze geluid. Zoek wel een origineel exemplaar, niet omdat tunen verkeerd is, maar omdat we ook enkele ‘black series’-conversies tegenkwamen. Op zich geinig, maar zorg dat je in elk geval de originele onderdelen erbij krijgt. Dat vinden Mercedes-Benz-fans wel zo prettig.

YOLO: Honda Integra Type-R (DC2)

€ 29.500 (Italië)

1998

60.000 km

De Honda Integra Type-R is verreweg de tofste optie. Daar was je zelf ook al achter gekomen. We moeten er direct bij vermelden dat het eigenlijk onmogelijk is in het budget. De Integra Type-R is altijd schaars geweest en nu zijn er eindelijk liefhebbers die er eentje willen. De prijzen beginnen eigenlijk bij 30 mille voor een redelijk keurig exemplaar. Om te rijden is een Integra briljant. De besturing is zeer precies en vol gevoel. Ook typisch Honda in die tijd: het schakelen is echt een exquise ervaring.

De motor is een absoluut meesterwerkje (zeker als de VTEC in kickt, yo) de wegligging is zoals je van een homologatiespecial mag verwachten. Ondanks de hoge aanschafprijs, is het geen onverstandige investering. De kosten om het rijdend te houden vallen mee en er zal waarschijnlijk niet of nauwelijks sprake zijn van afschrijving.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!