Rick van Stippent wordt vervolgd voor Lambo crash

Volgens het OM is het ongeluk dat de eigenaar van Stipt Polish Point had te wijten aan roekeloos rijgedrag en dus wordt Rick van Stippent vervolgd.

Vorig jaar was er in maart een auto-evenement genaamd DAY1 World of Cars op het TT circuit in Assen. Georganiseerd door bekende sociale media-fenomenen kan het natuurlijk niet anders dat vele (bekende) autobezitters uitgenodigd werden om hun bolides te tonen. Zo ook de welbekende eigenaar van Stipt Polish Point, Rick van Stippent. Voor hem liep de reis ernaartoe alleen minder fijn af. Hij wilde zijn Lamborghini Aventador S meenemen naar Assen, maar kwam niet verder dan Rouveen (net boven Zwolle). Daar raakte hij de controle over zijn 740 pk sterke Lambo kwijt en reed de auto aan alle kanten total loss.

Normaal gereden

We snappen het wel hoor. Een lege A28 en 740 pk onder je rechtervoet, dan is ietsje harder gaan dan netjes 100 km/u voor een autofanaat erg verleidelijk. Met de impact van het ongeluk zou je dan ook denken dat er veel harder is gereden. Van Stippent heeft dit altijd ontkend en zegt dat hij normaal reed. Ondanks de video’s als bewijs dat hij eerder met hoge snelheid voorbij kwam zeilen, reed hij bij Rouveen netjes de toegestane snelheid. Er is niemand die kan bewijzen of dat echt zo is of dat het tegengestelde waar is, dus of het waar is laten we even in het midden. Feit is wel dat de plek van het ongeluk een notoire ‘bult’ in de weg heeft waar het kan dat de aerodynamica van de Lamborghini even niet meer snapte dat alle vier de wielen op de weg moesten blijven. Kortom: de feiten zijn ‘ongeluk’ en ‘Lamborghini total loss’, alles eromheen is gokwerk.

Opzettelijk gevaarlijk

Toch wil het Openbaar Ministerie even wat meer duidelijkheid in de zaak. Rick van Stippent wordt vervolgd voor het ongeluk van maart 2022. De snelheid wordt niet eens genoemd, het wordt gespeeld op gevaarlijk rijgedrag. De zaak wordt naar de rechtbank gebracht in Zwolle en Van Stippent moet zich daar melden in oktober. Dan wordt er officieel gekeken wat er nou gebeurde op de A28 bij Rouveen en of hij zich daadwerkelijk aan de snelheid hield of niet.

Zo krijgt het ongeluk dus alsnog een staartje. Zoals gezegd is een redelijk bekende video hoe Rick kwam langs zeilen bij andere gebruikers van de A28, oordeel zelf:

