Shampoo is slechter voor het milieu dan auto’s

Shout-out naar alle stinkende mensen.

Consumentenproducten zoals shampoo, schoonmaakmiddelen en verf zijn ongeveer even schadelijk voor het milieu als de uitlaatgassen die auto’s uitstoten. Dit resultaat komt uit een onderzoek naar luchtvervuiling in grote Amerikaanse en Europese steden. In het onderzoek werd gekeken naar het aantal ‘vluchtige organische stoffen’ (VOS). Dit zijn stoffen die gerelateerd worden aan milieuproblemen zoals klimaatverandering, smog en verzuring. VOS zijn voorlopers van ‘secondary organic aerosols’ (SOA). Dit heb ik bewust niet vertaald… In de grote steden bestaat een groot deel van de fijne deeltjes in de lucht uit SOA. Deze fijnstof is schadelijk voor je longen.

Consumenten gebruiken veel meer brandstof dan in chemische producten wordt verwerkt, ongeveer 15 keer zo veel. Toch dragen chemische producten ongeveer evenveel bij aan het uitstoten van VOS als de hele transportsector, inclusief vrachtwagens en vliegtuigen. Een co-auteur zegt: “As transportation gets cleaner, those other sources become more and more important.”

Brandstof heeft damp en dit komt in de lucht, maar het zit in de tussentijd wel in luchtdichte vaten. Veel chemische of cosmetische producten zijn juist bedoeld om in de lucht op te gaan, denk aan parfum. Mensen willen (vaak iets te) graag dat je hun luchtje ruikt, dit wordt allemaal in de lucht opgenomen.

De onderzoekers bevestigen dat de luchtvervuiling van consumenten en industriële producten twee tot drie keer hoger ligt dan werd gedacht. Tegelijkertijd zijn de uitstoot-cijfers van vervoer erger gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. De EPA (Environmental Protection Agency) dacht bijvoorbeeld dat 75% van alle VOS ontstond via voertuigen en 25% via de chemische industrie. In realiteit blijkt deze verhouding meer richting 50-50 te zijn. De onderzoekers pleiten voor betere regelgeving omtrent chemische producten.

Een gepubliceerd onderzoek is altijd gemakkelijk om als absolute waarheid te interpreteren en met resultaten als deze springen autofabrikanten natuurlijk een gat in de lucht. Omdat de bevindingen wel heel erg in het voordeel van de auto-industrie spreken, zal het me niet verbazen als dezelfde industrie een vinger in de pap heeft gehad bij het uitvoeren en publiceren van dit onderzoek. Maar goed, zolang het tegendeel niet is bewezen valt daar natuurlijk niks over te zeggen.

Smog lijkt een probleem dat we hier maar weinig zien, toch komt het het afgelopen jaren ook wel eens in Nederland voor. Eerder werd al een uitspraak gedaan waarin werd bevestigd dat de Nederlandse auto-sector genoeg doet om het milieu in tact te houden. Spuit gewoon wat minder deo. Het is kiezen, chemische dampen of zweetdampen?