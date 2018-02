BREEK: de F1-delegatie was vandaag op Zandvoort!

Gezellig bij Prinsie Bernhard op de koffie.

Onze trouwe bezoekers spelen vaak interessante tips door, waaronder het sappige nieuwtje dat FIA-racedirecteur Charlie Whiting vandaag op het circuit in Zandvoort was. Een anonieme bron wist ons te melden dat hij rond 11 uur persoonlijk een inspectie op het circuit heeft gedaan, inclusief een ontmoeting met de Prins en medewerkers van CPZ.

Ongeveer een week geleden werd bekend dat er een licentie-aanvraag gedaan was voor de merknaam FORMULA ONE DUTCH GRAND PRIX. Het lijkt inmiddels geen kwestie meer of de Nederlandse GP er gaat komen, de vraag is WAAR gaat hij komen. Assen kreeg halverwege januari al te horen dat het circuit was goedgekeurd door Charlie Whiting, na dit nieuws bleek de strijd alles behalve gestreden. Een week later ging Prins Bernhard, circuitdirecteur van Zandvoort, op bezoek in Londen bij Formula One Management Limited (FOM).

Dit bezoekje is blijkbaar dusdanig gezellig geweest dat Charlie Whiting op zijn beurt ook weer naar Zandvoort is gekomen. Hij was overigens al eerder op het circuit geweest, in augustus 2017 reed hij onder andere met een DTM wagen over het asfalt. Officieel ging het toen niet over de F1, maar dat lijkt schijn.

Wat de reden en uitkomsten zijn van de gluursessie van vandaag horen we hopelijk binnenkort. Zou het dan toch Zandvoort worden?

Update: Niet Charlie Whiting, maar andere betrokkenen van de Formule 1 waren vandaag aanwezig op het circuit in Noord-Holland, aldus een tweede bron die dichtbij de ontwikkelingen staat. Ook was Jan Lammers bij deze groep aanwezig. Op dit moment is er nog niets concreets bekend. Alle voorbereidingen om een eventuele Grand Prix naar Nederland te krijgen kunnen jaren in beslag nemen. Op z’n vroegst kunnen we een Nederlands race in 2020 verwachten. Er spelen meerdere factoren mee, waaronder licenties, sponsoren en handtekeningen van autoriteiten.