Share Now review: voor een paar tientjes BMW rijden

Of een Mercedes, of een Peugeot of een Fiat. Dit is een review van Share Now.

Ondergetekende was recent op een weekendtrip naar Kopenhagen, Denemarken. Tijdens een citytrip ben je aangewezen op het openbaar vervoer als je niet je eigen auto bij je hebt. Vandaag de dag zijn er veel meer mogelijkheden in vergelijking met 10 jaar geleden. Je hoeft je echt niet te beperken tot de tram of metro om een stad te verkennen.

Deelvervoer

E-scooters, fietsen en ook auto’s. Deelvervoer komt in allerlei steden over heel de wereld op gang. In het ene land wat sneller dan het andere. Het heeft vaak met regelgeving te maken. Ook verschilt de ervaring per land. In Nederland vinden we het blijkbaar normaal om dingen te slopen. In bijvoorbeeld Rotterdam vliegen de beschadigde deelscooters je om de oren: afgetrapte spiegels, afgebroken kappen.

Wat dat betreft was mijn bezoek aan Denemarken best verfrissend. Schoon, netjes, nauwelijks vandalisme tegengekomen. Het is niet de eerste keer dat ik het land bezocht, maar wel de eerste keer dat ik op verkenningstocht ging in Kopenhagen. Naast de metro maakte ik ook gebruik van Share Now, een veelgebruikt deelautoconcept in de Deense hoofdstad.

Share Now is een van oorsprong Duits deelautobedrijf. Voorheen was het bekend als Car 2 Go. Dat komt je allicht bekend voor. De Smart Fortwo van Car 2 Go was jaren geleden voornamelijk in Amsterdam een veel geziene gast. Grappig vervoer voor in de binnenstad, maar een echte volwaardige auto is het niet. En sorry als ik Smart-fans nu een schop heb gegeven.

Share Now review

Het deelautobedrijf Share Now is ontstaan uit een fusie tussen Car 2 Go en DriveNow. Sinds 2022 valt het bedrijf onder de Free2Move divisie van Stellantis. De startup fase is achter de rug en vandaag de dag is de dienst volwassen in gebruik. Share Now is actief in meerdere steden en voor deze review testte ik de dienst in Kopenhagen.

Het principe werkt lekker makkelijk, precies zoals je wil. In de App Store of Google Play Store kun je een app downloaden. Vul je gegevens in, deel je rijbewijs en koppel je account aan een betaalmethode. Als je account is goedgekeurd (dit gaat vrij rap) kun je aan de slag. Aan de hand van een kaart op de app kun je auto’s vinden. Loop vervolgens naar de betreffende auto. Via een Bluetooth verbinding met je smartphone is het mogelijk om te auto te ontgrendelen of te vergrendelen.

In Kopenhagen bestaat de vloot van Share Now op het moment van proberen uit de Fiat 500e, Peugeot e-208, BMW i3, BMW 118i, BMW X1 en de Mercedes-Benz A-klasse. Stuk voor stuk volwassen auto’s met verschillende aandrijflijnen. Een i3 huur je vanaf 0,54 eurocent per minuut, een A-klasse voor 0,60 eurocent per minuut en een 208-e kost je 0,34 eurocent per minuut.

Gedurende mijn verblijf heb ik gebruik gemaakt van de X1, 1 Serie en de meeste kilometers werden gemaakt met de i3. Dit laatste voor een trip naar het Louisiana Museum of Modern Art, ongeveer 40 minuten rijden vanuit het centrum van Kopenhagen.

BMW i3 huren

Kom je meteen bij het punt: rijden. Want waar mag je heen met de auto? Share Now is actief in Kopenhagen. Dat betekent dat als je de stad verlaat, je de sessie niet kunt stoppen. Pas als je weer met de auto binnen de ring komt is het mogelijk om de sessie te stoppen. In het geval van mijn rit naar het museum had ik de i3 voor 4 uur gereserveerd. Zo kon ik de auto parkeren en liep de sessie gewoon door. Vlak voor het einde van de 4 uur was ik weer terug in Kopenhagen om de auto te parkeren. Dat maakt een deelauto ook makkelijker in gebruik in vergelijking met een huurauto. De deelauto kun je gewoon parkeren in het centrum op je gewenste locatie. Een huurauto moet uiteindelijk weer retour bij het verhuurbedrijf.

Omdat ik de meeste kilometers heb gemaakt met de i3 zal ik deze rit als voorbeeld nemen. Het huren van de BMW i3 voor 4 uur heeft omgerekend 53 euro gekost. Is dat duur? Tja, als Nederlander ben je gauw van mening dat het niet goedkoop is. Kijk je echter naar het complete plaatje dan vind ik het wel meevallen. Ten eerste heb je een premium auto met vier zitplaatsen, stoelverwarming, cruise control, airco. Met vier losse treinkaartjes ben je duurder uit. Bovendien zijn alle randkosten zoals parkeren en in dit geval elektriciteit inbegrepen. Voor die vijf tientjes mocht ik 150 kilometer rijden met de i3. Extra kilometers kosten 0,34 eurocent per km.

Ik heb niet hoeven laden onderweg, maar bij terugkomst heb ik de i3 wel bij een laadpaal geparkeerd, zodat de volgende huurder weer met een volle batterij kan rijden. Je hebt geen losse laadpas, deze zit als het ware verwerkt in de laadkabel. Je raakt met de laadkabel de laadpaal aan en plugt ‘m in. De laadsessie wordt vervolgens gestart. Het feit dat je overal kunt parkeren in Kopenhagen en je geen zorgen hoeft te maken over parkeerkosten is ook wel relaxed. Pal voor de deur van een restaurant parkeren bijvoorbeeld, ideaal.

Voor wie?

Mijn ervaring met Share Now voor deze review is eigenlijk heel positief. De app werkte goed, de auto’s waren schoon en overal in Kopenhagen was op een paar minuten afstand wel een auto te vinden.

Is de deelautodienst een vervanger voor een échte auto als je in de stad woont? Die vraag heb ik gesteld aan een kennis die ik bezocht in de stad. Deze persoon heeft geen eigen auto en maakt veel gebruik van de dienst. Het grootste nadeel is, volgens hem, dat de auto die je wil soms ver weg is. In zijn geval moet er wel eens een kinderwagen mee en dat past makkelijker in een X1 dan in een e-208. Het komt dan wel eens voor dat hij eerst een stukje fietst om in zo’n geval de X1 op te halen en dan weer naar huis om de rest van het gezin op te halen. Dan is een eigen auto voor de deur toch een stuk makkelijker.

Voor een citytrip vind ik het in elk geval geweldig werken. Zeker met een gezelschap van drie of vier personen is een ritje goedkoper of qua kosten vergelijkbaar met openbaar vervoer. Een aanrader dus als je, zoals in mijn geval, naar Kopenhagen reist en ook nog wat wil verkennen buiten de stad op je eigen tempo.

Nederland

Hier in Nederland heb je vast je eigen auto. Mocht dat nu niet zo zijn, Share Now is ook in ons land actief maar nog steeds enkel en alleen in Amsterdam. Dat betekent dat als je een auto gebruikt deze ook weer in Amsterdam moet parkeren na afloop. Irritant. Alternatieven zijn er gelukkig wel. Greenwheels bijvoorbeeld en wellicht op de lange termijn ook Check. Laatstgenoemde is dit jaar gestart met een pilot van deelauto’s in Amsterdam. Dus hup, uitbreiden dat spul zodat je van stad naar stad kunt rijden met zo’n deelauto. Dan gaat het concept pas écht werken.