BMW i3 haalt nog één grote mijlpaal voor zijn einde

BMW heeft officieel i3 nummer 250.000 gebouwd en moet dat nog even vieren met de BMW i3 Homerun Edition. Daarna is het schluß voor de baby-BMW.

Als we iets hebben geleerd van BMW: controversieel zijn loont. BMW weet steeds maar weer de headlines te halen met hun ietwat uiteenlopende ideetjes. Vaak op het gebied van design, maar het lukt BMW soms ook om de meningen te verdelen op elk gebied van een auto.

BMW i3

Neem de BMW i3. We schrijven 2013 wanneer BMW alles uit de kast trekt om de toekomst naar het heden te brengen. Dat gebeurde met ‘BMW i’, een soort submerk dat des tijds bestond uit twee modellen: de i8, een plug-in hybride sportauto, en de i3, een volledig elektrische ‘stadsauto’.

Zoals gezegd, controversieel. Anno 2013 was de BMW i3 (i01) een opvallende verschijning. Sowieso was het een ongewoon klein autootje voor BMW, wat opviel door bijvoorbeeld de ‘halve’ achterdeuren. Qua design was het ook allemaal vooral opvallend. Wel een soort eerste inkijkje in wat je kan met een EV. Denk aan een korte motorkap om een ruime binnenkant te hebben zonder enorme buitendimensies, omdat er geen grote motor voorin hoeft te liggen.

BMW i3 REX

BMW noemt de i3 een pionier en dat klopte op zich wel, mits je bedenkt dat een pionier vaak ook last heeft van ‘de eerste zijn’. Zodoende had de BMW i3 wat kwaaltjes die mettertijd opgelost werden. De grootste is laadtijden en accugrootte: met geluk haalde je 200 km op één lading, maar 150 km was realistischer. Daarna moest ‘ie toch wel een tijdje aan de lader. Een tussenoplossing werd gevonden in de i3 REX, wat staat voor Range EXtender. Een kleine 650 cc tweecilinder die de wielen niet aandrijft, maar de accu voedt als deze leeg dreigt te raken. Slim, maar dan raak je wel weer het unieke ‘volledig EV’ aspect kwijt.

BMW i3 LCI en i3 S

BMW gaf de i3 een kleine update in 2017 en sinds dien was het elektrowagentje stiekem best interessant. Het accupakket werd groter en dus kwam je verder (300 km NEDC). Met REX kwam je zo ineens aardig ver. Ook kwam er de i3 S, een sportieve versie. Nou ja, een iets vlottere versie, een echte strepentrekker is het niet. Al is 6,9 seconden naar de 100 ook absoluut niet slecht. Kortom: het was al een best interessant autootje sinds 2013, en sinds 2017 kon de i3 prima mee met elektrische rivalen.

250.000 stuks!

En dat blijkt: BMW schroefde eerste deze week i3 nummer 250.000 in elkaar! Dat gebeurde in de i3-fabriek in Leipzig, waar hij al zijn hele leven wordt gemaakt. Voor de cijfer-nerds: BMW heeft dus net geen 28.000 exemplaren per jaar verkocht aangezien het ding al negen jaar in productie is. Tenminste, was. Want BMW’s aankondiging gaat gepaard met een andere aankondiging.

BMW i3 komt ten einde

BMW deelt namelijk dat de looptijd van de i3 ‘zeer binnenkort’ ten einde komt. Niet alleen omdat het ding niet echt meer van de tijd is, ook omdat er een nieuwe i3 komt (wat een elektrische 3 Serie wordt) en dus de naam i3 beter gebruikt kan worden. BMW vindt nummer 250.000 van de i3 wel een mooie mijlpaal, zo aan het eind. Een mooie Home Run, aldus de Beierse autofabrikant.

BMW i3 HomeRun Edition

En dus, ja echt, wordt de emotionele rollercoaster van deze aankondiging afgemaakt met de BMW i3 HomeRun Edition. Het gaat om tien exemplaren van de BMW i3 S: vijf stuks in Frozen Dark Grey (P6N) en vijf stuks in Frozen Red II (P5E). Ook zijn er wat geinige accentjes toegevoegd, zoals het patroon in de ‘grille’ à la BMW iX. Allemaal manieren om de BMW i3 gedag te zeggen.

BMW maakt niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren met dit mat gespoten tiental, dus of je er één kunt kopen weten we niet. Wel weten we dat het bijzondere stadsautootje zijn plaats gaat opgeven zodat BMW de nieuwe i3 kan afmaken. De i3 was een bijzonder apparaat en heeft zijn indruk achter gelaten.