Hier, de BMW M4 met een vleugje Touring Coupe

Is de BMW M4 beter te pruimen met een vleugje Touring Coupe?

De BMW M4 is nog altijd een speerpunt voor BMW, ondanks de huidige push voor elektrificatie. De nieuwste generatie is weer een blepper op het circuit, maar qua looks is het niet ieders favoriet. De gigantische nieren zonder chromen omlijsting zijn bruut, maar niet per se mooi. Al verschillende tuners hebben zich eraan gewaagd om de nieren wat kleiner te maken. Dat maakt de zaken vaak wat beter, maar niet altijd zoveel als je zou verwachten/hopen.

Nu komt renderaar Khyzyl Saleem op de proppen met de volgende plaatjes. Hij heeft de M4 wat touches gegeven van het geslaagde Touring Coupe concept van BMW zelf. Dat zie je aan de kleurstelling, maar ook aan de grille en voorbumper. De grille is kleiner, de voorbumper (daardoor) juist wat meer ‘aanwezig’.

‘Gouden’ details van de nieren, de raamlijsten en de wielen zorgen voor een chique uitstraling. Een beetje verlaging helpt natuurlijk ook altijd. Al met al zijn het geen wereldschokkende veranderingen. Maar het maakt wel dat de M4 er opeens een stuk beter uitziet. Toch?

Helaas zijn er nog geen plannen om hier nu ook maar meteen een bodykitje van te maken. Maar misschien is het wel iets voor BMW zelf om een speciaaltje te doen. Zeker als het de Touring Coupe zelf uiteindelijk toch maar niet gaat maken. De M4 Villa D’Este edition of iets dergelijks. Koop dan?