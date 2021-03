McLaren 720GT3X, omdat het allemaal nog gekker kan - Autoblog.nl

Oké, met de introductie van de McLaren 720GT3X kon een glimlach op het gezicht niet uitblijven. En dat heeft te maken met de naam.

McLaren krijgt geregeld de kritiek dat ze te veel modellen uitbrengen. Wat doe je dan als autofabrikant? Precies, nog meer modellen uitbrengen! De nieuwe McLaren 720GT3X heeft een bijzondere naam. Het is net alsof de Britten met een vuist op het toetsenbord sloegen en daar kwam dan deze naam uit naar voren.

Zonder grappen en grollen, het is wat logischer als je er goed naar kijkt. Deze auto is namelijk gebaseerd op de 720 GT3 raceauto. Het is feitelijk een GT3, maar dan zonder alle bijbehorende regels om mee te kunnen doen aan kampioenschappen. McLaren Customer Racing kreeg een vrijbrief om álles uit deze raceauto te halen. Het resultaat werd de McLaren 720GT3X.

In vergelijking met een ‘gewone’ GT3, heeft deze GT3X bijvoorbeeld zo’n 200 pk meer. Het vermogen ligt nu op 720 pk uit de 4.0-liter V8 met twee turbo’s. Dat is nog altijd net zoveel power als een 720S, maar bij deze auto draait het dan ook om een combinatie van aerodynamica en vermogen.

Met een trucje is het toch mogelijk om meer vermogen dan een 720S uit de McLaren 720GT3X te halen. Er zit een aparte knop in de raceauto voor een boost van nog eens 30 pk waarmee het totaal op 750 uitkomt. In vergelijking met de standaard GT3 heeft de X onder andere grotere turbo’s, meer koeling, en grotere luchtinlaten. Wat dit allemaal heeft te betekenen voor de prestaties is onduidelijk. Daarover doen de Britten geen uitspraken. Ze hebben wel een kek filmpje van de 720GT3X vrijgegeven.

Klanten krijgen de mogelijkheid om er eentje te bestellen, maar de beschikbaarheid voor dealers is beperkt. Het is echt een speeltje voor op track days, want aan officiële races met FIA-reglementen kun je niet deelnemen met deze McLaren 720GT3X. Het configureren van de auto is beperkt. Een passagiersstoel is in elk geval optioneel.