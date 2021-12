Nieuwe Shelby GT500KR heeft 913 pk voor 55 mille

Kijk, dat schiet tenminste op. Heel erg goedkoop is een nieuwe Shelby GT500KR niet meer, maar voor 913 paardjes valt het mee.

Het is altijd een beetje vreemde kwestie tussen Mustang Shelby’s en Shelby Mustangs. Je hebt de Ford Mustang Shelby GT350 en Ford Mustang Shelby GT500, beide zijn producten van Fords Special Vehicle Team en hebben eigenlijk niets met Shelby te maken.

Dan zijn er de Shelby Mustangs. Deze worden door Shelby American gebouwd, het bedrijf dat Carroll Shelby heeft opgericht. Deze toko neemt ook Mustangs onder handen en dat zijn dan de echte Shelby Mustangs, gebouwd door Shelby. Snapt u ‘m nog?

Nieuwe Shelby GT500KR

Dit is hun laatste project, de nieuwe Shelby GT500KR. De basis is een een reguliere GT500, het topmodel van Fords Mustang-modellijn. Bij Shelby doen ze er een flinke schep bovenop. Zo is de 5.2 liter motor voorzien van een 3.8 liter grote Whipple-supercharger. Daarnaast is er een enorme intercooler en zorgt een Borla-sportuitlaat voor een lekkere Amerikaanse soundtrack. Het resultaat is 913 trappelende pk’s die via een automaat met dubbele koppeling worden afgevuurd op de achteras.

Verder zijn de assen aangepast op het grotere vermogen. De veren zijn nu aan te passen in hoogte en de MagneRide-dempers zijn aangepast. Verder is er een anti-roll-bar en camberplates. De nieuwe Shelby GT500KR Mustang moet ook aanzienlijk beter sturen. Daar helpen de 20 inch grote gesmede velgen ook aan mee. De banden zijn volgens Shelby ‘performance tyres’, maar niet welk merk of specificatie. Fortuna, Tristar, Hi-Fly of Rotalla leveren gelukkig geen banden in deze extreme maten.

Uiterlijke wijzigingen

Tot slot zijn er nog enkele uiterlijke wijzigingen. Nu is de GT500 vanuit de fabriek geen muurbloempje, maar Shelby doet er voor de nieuwe GT500KR een schepje boven op. Met name de koolstofvezel motorkap is bijzonder opvallend en indrukwekkend met de vele openingen. Verder is er een carbon splitter en spoiler. Uiteraard kun je het geheel afmaken met Le Mans-striping. In het interieur is er een nieuwe lederen bekleding en kun je ervoor kiezen om de achterbank te vervangen voor een rolkooi. Handig!

Hoe je er eentje kunt kopen? Simpel, je moet eerst zorgen dat je een Mustang GT500 van Model Year 2020, 2021 of 2022 hebt. Per modeljaar worden er 60 conversies gedaan voor de Amerikaanse markt. Dat zijn dus in totaal 180 auto’s voor de VS. Daarnaast worden er 45 stuks omgebouwd voor export (meestal Mexico en Canada). Het pakket kost 55 mille in dollars, exclusief een GT500 die je zelf mee moet nemen.

De Nieuwe Shelby GT500KR komt helaas niet naar Nederland.