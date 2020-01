Shell antwoordt op jullie scherpe vragen

We zijn toe aan de derde en laatste ronde van: Vraag het Shell.





Onder dit artikel hebben jullie behoorlijk wat reacties geplaatst. Kortgezegd wilden jullie nog iets meer verduidelijking. Hieronder de vragen waar de brandstofexperts van Shell op ingaan. Willen wij straks lachend Shell V-Power kunnen tanken, dan is het zaak dat jullie dat ook gaan doen. Vandaar nog een artikel om de laatste hobbels weg te nemen zodat jullie allemaal weten wat deze premium brandstof doet.

Om geheel onbescheiden met onze eigen vraag te beginnen voor de brandstofexpert van Shell: adviseer je Shell V-Power aan je vrienden en zo ja, hoe dan?

Antwoord Shell: Jazeker, Shell V-Power is onze beste brandstof voor ieder voertuig. Producenten van voertuigen richten zich steeds meer op efficiëntie en de technologie voor motoren verandert daardoor snel. Motoren worden steeds kleiner en in moderne, zuinigere motoren wordt brandstof aan zwaardere omstandigheden blootgesteld.We ontwikkelen Shell V-Power voortdurend en alles wordt uitvoerig getest; eerst in het laboratorium en daarna in de praktijk. Om dit goed te doen vergt dat de nodige tijd. Via deze manier van werken zijn we er zeker van dat we onze klanten de beste resultaten kunnen bieden. Shell V-Power bevat drie keer meer reinigende en wrijvingsverminderende moleculen dan Shell Euro 95. Daarnaast heeft Shell V-Power een octaangetal van 98 in plaats van 95 bij standaardbenzine. De brandstof is in staat om de prestatieverminderende afzettingen voor een groot deel te verwijderen en de motor te beschermen. En dit leidt tot betere prestaties en meer efficiëntie.

Gebruiker @tenaci komt met de volgende korte maar heldere vraag: Leg eens even uit hoe jullie voor 1 cent per liter extra alle C02 uitstoot neutraliseren?

Antwoord Shell: Voor 1 cent extra per liter op benzine, diesel of LPG kan je als klant de CO2-uitstoot van de verbranding van de brandstof in de motor compenseren. Shell compenseert dan op haar beurt de CO2-uitstoot vanaf de winning van ruwe olie tot aan de benzinepomp. Voor Shell V-Power en bij Miles & Me betaalt Shell de volledige compensatie.

De 1 cent is gebaseerd op de prijs van CO2-credits en dekt op dit moment de CO2-uitstoot die gecompenseerd moet worden door brandstofverbruik tijdens het rijden. De bijdrage gaat naar geselecteerde CO2-compensatieprojecten bijvoorbeeld het REDD+ Cordillera Azul project in Peru of het REDD+ Katingan Mentaya project in Indonesië.

Bezoeker @kennone mist bij de beantwoording van de eerdere vragen toch wel een belangrijk punt betreffende V-Power: Belangrijkste vraag is toch wel of er Bio Ethanol in zit?

Antwoord Shell: Shell V-Power bevat geen bio-ethanol. Momenteel zijn er geen plannen om ethanol aan Shell V-Power Benzine toe te voegen. Soms ontstaat er verwarring doordat Shell V-Power Benzine een label met E5 heeft. Het label E5 staat voor een bio-ethanol toevoeging van 0 tot 5%, maar zoals gezegd bevat Shell V-Power geen bio-ethanol.

De vraag die @mashell heeft na twee rondes is: V-power bestaat al heel lang, ik ben wel benieuwd hoe lang ze daar al DYNAFLEX-technologie instoppen, had er nog nooit eerder van gehoord.

Antwoord Shell: Vanaf begin 2017 hebben wij onze brandstoffen voorzien van de DYNAFLEX-technologie. Het is de naam van de nieuwste generatie geavanceerde brandstofformules voor zowel benzine- als dieselmotoren. Net zoals benzine en diesel verschillend zijn, hebben we voor elk brandstoftype ook unieke formules ontwikkeld. Deze samenstelling is vertrouwelijk. Wel kunnen we delen dat de formules een mix zijn van ingrediënten, ontworpen om motoren te laten draaien of werken zoals ze ontworpen zijn.

Tenslotte heeft @adinsx de volgende vraag: De vraagsteller bedoelt het dichtkoeken van inlaatkleppen / EGR, etc. Iets wat typisch is voor direct ingespoten motoren bij álle merken. Shell houdt het op de injectoren vanzelfsprekend, maar zou Shell iets kunnen zeggen over de EGR-werking waar brandstofadditieven een kleine rol van betekenis hebben. En dat betere brandstoffen, beter verbranden en dus minder roet veroorzaken?

Antwoord Shell: We kunnen zeggen dat Shell V-Power Benzine verrijkt is met sterk reinigende toevoegingen om vuilafzettingen voor een groot deel te verwijderen om de motor zowel schoner te houden als ook schoner te maken. Een schonere motor leidt tot een betere verbranding en hierdoor betere prestaties, echter we kunnen het effect hiervan op de EGR niet verder onderbouwen.

Kunnen we iedereen overtuigen om Shell V-Power te tanken? Vast niet. Niet iedereen houdt van zijn of haar auto en wil er het beste voor, maar dat voelt voor ons alsof je niet van jezelf houdt. Met die, bijna filosofische, antwoorden sluiten we af, we treffen elkaar vast wel weer bij een pomp. Minder vaak, dat wel, want met Shell V-Power haal je meer energie uit elke druppel.Tenzij je echt alleen maar vlamt (wat we vanwege meerdere redenen afraden), dan misschien niet.