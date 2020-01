Officieel: MINI Cabrio Sidewalk is terug van weggeweest

Het BBQ-weer laat nog even op zich wachten. MINI is alvast in voorbereiding op het lekkere weer met deze nieuwe variant van de Cabrio.





MINI heeft de Sidewalk teruggebracht. De luxe uitvoering voor de Cabrio hebben we jaren geleden gezien bij de vorige generatie en nu brengt het Britse automerk de variant weer terug.

Je moet een kenner zijn om door te hebben dat je met een Sidewalk te maten hebt. De doorsnee consument zal er zijn of haar schouders voor ophalen. Een autoliefhebber weet wel beter.

De nieuwe MINI Cabrio Sidewalk komt in een exclusieve kleur genaamd Deep Laguna. Deze donkerblauwe tint is enkel en alleen op de Sidewalk te verkrijgen. Naast de blauwe kleur, heeft deze Cabrio twee zwarte strepen over de motorkap lopen. De 17-inch lichtmetalen velgen zijn in two-tone kleuren uitgevoerd.

Voor het interieur heeft MINI gekozen voor lederen stoelen in combinatie met blauwe en gele details. De deurstijlen zijn van geborsteld aluminium. Verder zijn er de nodige Sidwalk logo’s te vinden om je te laten weten dat deze Cabrio echt wat anders moet voorstellen.

De nieuwe MINI Cabrio Sidewalk zal leverbaar worden in combinatie met drie varianten. Als One (102 pk), als Cooper (136 pk) en als Cooper S (192 pk). De eerste twee varianten hebben een 1.5 liter driecilinder motor, de Cooper S een viercilinder.

MINI onthult de Cabrio Sidewalk deze week op de Brussels Motor Show. Een wereldpremière voor onze Zuiderburen. De orderboeken zijn per maart geopend, prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.