Vliegverkeer Stavanger ligt plat door brand elektrische auto

De ravage is enorm.





Een enorme brand heeft gistermiddag plaatsgevonden rond de luchthaven van Stavanger in Noorwegen. Een parkeergarage stond in lichterlaaie en honderden auto’s zijn verwoest door de vlammen.

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Vooralsnog lijkt een elektrische auto in de parkeergarage de boosdoener. De hulpdiensten werden omstreeks 15:30 in de middag gealarmeerd dat een elektrische auto in brand zou staan in de parkeergarage.

De vlammen sloegen in razend tempo om zich heen. Al snel stonden meerdere verdiepingen met tientallen auto’s in brand. Het vuur begon op de begane grond. Zo’n 300 auto’s zijn in in de vuurzee verloren gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident. Volgens de brandweer is er instortingsgevaar. Het vliegverkeer in Stavanger is tot nader order stilgelegd.

Elektrische auto’s die aan het opladen zijn in een parkeergarage zijn een groot risicofactor. Natuurlijk is er niets aan de hand als het goed gaat. Gaat het echter mis, bijvoorbeeld door kortsluiting, dan gaat het ook echt goed mis zoals hier in Noorwegen.

Het blussen van een elektrische auto is een lastige opgave. De brandweer kan niet zomaar de slang uitrollen en beginnen met blussen. Sterker nog, het kan de brand alleen maar erger maken. De brandweer heeft speciale technieken hoe om te gaan met brandende elektrische auto’s. Zo worden ze in een speciale waterbak gedoopt en blijft het voertuig hier enkele uren om te koelen. Beschadigde accupakketten kunnen vlam vatten, zelfs uren nadat een brand is geblust.

Hier ligt een uitdaging voor de hulpdiensten. In een drukke parkeergarage is een brandende elektrische auto niet zomaar naar buiten gebracht. Bovendien is de kans groot dat meerdere EV’s naast elkaar staan te laden met meerdere brandende auto’s tot gevolg. In Noorwegen stonden meerdere verdiepingen in brand: een absoluut inferno. (via Bloomberg)

Foto: autobrand ter illustratie