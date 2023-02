‘Shell gaat door met fossiele brandstoffen na monsterwinst’

Bijna 40 miljard euro. Dat is de motivatie van Shell om lekker door te gaan met fossiele brandstoffen.

De energielasten voor ons gewone burgers zijn enorm gestegen, waaronder een volle tank voor onze geliefde auto. Prijzen van rond de twee euro voor een liter benzine vinden we ‘normaal’. Shell, een van de grootste bedrijven ter wereld, spint garen bij deze prijzen. Nog nooit hebben ze zoveel winst gemaakt als het afgelopen jaar!

Shell blijft doorgaan met fossiele brandstoffen

‘Never waste a good crisis’ is een bekende uitdrukking. Bij Shell passen ze dit in de praktijk toe. Het is klip en klaar dat energiebedrijven flink geprofiteerd hebben van de energiecrisis. De prijzen zijn enorm hoog, terwijl het niet veel duurder is geworden om olie of gas uit de grond te halen. Dit resulteert in winsten waarvan je even moet knipperen met je ogen.

Shell sleepte in 2022 350 miljard euro binnen, in 2021 was dit nog 100 miljard minder. Van deze omzet bleef er 38,5 miljard euro over. Dit is pure winst, een record voor het bedrijf. Andere energiebedrijven hebben overigens ook dit soort winsten, of zelfs meer. Als we Saudi Aramco bijvoorbeeld nemen: een winst van 119,7 miljard euro in de eerste negen maanden van 2022. Dat is niet mis.

Shell bestookt ons met reclames dat ze wel degelijk groen zijn en veel geld hierin investeren. Denk aan investeringen voor laadpalen voor elektrische auto’s, op waterstof aangedreven auto’s of windmolens. Het is niet duidelijk hoeveel geld het bedrijf nou echt investeert in groene energieprojecten. De financieel directeur zei bij de presentatie van de laatste cijfers dat ongeveer een derde naar duurzame energie gaat. Het is echter heel moeilijk te controleren of dit zo is en wat er onder ‘duurzame investeringen’ valt.

Lucratief

Het is natuurlijk heel lucratief om olie en gas te verkopen. Nu nog steeds! Verschillende experts en economen zijn kritisch. Waaronder Mark van Baal. Hij is directeur van Follow This, dat is een groep activistische aandeelhouders die de koers van het bedrijf proberen aan te passen. Hij zegt tegen de NOS dat de groene claims voornamelijk reclame en PR zijn. De winst van het bedrijf toont aan dat het zolang mogelijk door moet gaan met fossiele brandstoffen.

Het beleid van Shell lijkt te veranderen, maar is dat zo? Ze roepen veel, maar besturen het bedrijf gewoon nog hetzelfde als in 2016 toen de topman zei: ‘Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag te kunnen voldoen’. Maar is dat erg? Hierdoor kunnen wij nog gewoon blijven autorijden en onze huizen verwarmen…