Dat kunnen we niet anders dan hartstikke sympathiek vinden, dat Shell eigenhandig het klimaat gaat redden.

Sommige dingen gaan niet goed samen. Peter Beense en een broodje gezond. Ali B. en vrijwillige seks met kandidates van The Voice. Roel van Velzen op een basketbalveld. Johan Derksen als presentator bij de VPRO. Of Lewis Hamilton die zich vanuit zijn privéjet inzet voor het milieu. Allemaal dingen die toch wel ergens een tegenstelling in zich dragen.

Zo ook Shell dat het klimaat gaat redden. Klinkt gek. Toch is dat -in meer of mindere mate- wel het geval. Shell heeft namelijk een overeenkomst gesloten met de overheid waarin staat dat ze flink minder gaan uitstoten. Sympathiek…

Shell gaat het klimaat redden. Aardig van ze

In die deal met de overheid stat dat Shell in 2030 3,9 megaton minder CO 2 wil uitstoten. Dat is flink wat, het bedraagt 20% van wat de Nederlandse industrie in totaal aan CO 2 moet reduceren. Shell wil daarnaast de stikstofuitstoot met minstens 10% verminderen.

En hoe gaan ze dat doen? Nou, onder andere door CO 2 op te vangen en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. En bijvoorbeeld door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en te investeren in schone technieken die bij de productieprocessen minder stikstof uitstoten.

Maar er wordt ook kleiner gekeken, ze gaan op de eigen terreinen meer duurzame werk- en voertuigen gebruiken zoals vrachtwagens, heftrucks en graafmachines. Alle beetjes helpen, zullen we maar denken.

Maar dat is natuurlijk niet alles hè, de overheid doet ook een duit in het zakje. Zo gaan ze de vergunningverlening voor verduurzamingsprojecten versnellen, en worden er sneller CO 2 – en waterstofpijpleidingen aangelegd , én wordt het elektriciteitsnet verzwaard en uitgebreid. Kaboem, lekker man!!

Kortom, Shell gaat eigenhandig het klimaat redden. En wat je ook van het bedrijf vindt (geef eens wat van die winst terug aan de consumenten…) het is wel lovenswaardig.

En nu die benzine weer wat goedkoper aub…