Shell maakt wederom ontzettend dikke winst

Het troste Nederla…Britse bedrijf Shell heeft andermaal ontzettend veel winst gemaakt.

Je zou zeggen dat olie en gas een doodlopend spoor is, met al die EV’s op de markt. Niets is echter minder waar. De grootste bedrijven van de wereld zijn nog steeds oliereuzen. Aramco is de top dog. Shell is het grootste bedrijf van Groot-Brittannië. En het door klimaatdrammers veel geprezen gidsland Noorwegen drijft stiekem op het nationale oliebedrijf Statoil. Dat heet sinds 2018 Equinor, maar is stiekem nog net zo ‘smerig’ als voorheen.

Met die oorlog in Rusland erbij zijn de winsten van de oliebedrijven weer de pan uit gerezen. Onze voormalige nationale trots Royal Dutch Shell, nu beter bekend als Shell PLC nadat milieugekkies het bedrijf verjoegen naar Engeland, heeft ook in Q1 weer prettig zaken gedaan. Het eerste kwartaal leverde 8,7 miljard Dollar aan winst op. Dat is nog meer dan in Q1 van 2022. Over het hele jaar verwacht Shell echter wat minder winst te maken, door de teruglopende energieprijzen. Desalniettemin is CEO Wael Sawan in zijn nopjes met het resultaat:

In het eerste kwartaal heeft Shell sterke resultaten en robuuste operationele prestaties geleverd, tegen een achtergrond van aanhoudende volatiliteit. Wael Sawan, trekt vaak Robusto koffie uit de automaat

De winst komt uiteraard ten goede aan de aandeelhouders. Zijn krijgen een lekker dik dividend uitgekeerd. Daarnaast koopt Shell voor vier miljard terug aan aandelen van de beurs. Iets wat de vraag naar aandelen en dus de prijs daarvan nog verder doet stijgen. Eerder deze week maakte BP al bekend 8,2 miljard Dollar winst geboekt te hebben over Q1. De andere Britse oliereus blijft dus in de buurt van Shell in dat opzicht.

Nu zou het wel prettig zijn als Shell nog wat vennootschapsbelasting zou betalen over de miljardenwinst in Nederland. Ieder procentje over miljarden is al snel genoeg geld om een paar windmolens te bouwen ofzo. In 2013 maakte het bedrijf nog bijna zeven miljard over aan onze staatskas. Maar helaas, zoals gezegd is Shell het land uitgejaagd door de linkse kliek. De prijs van hun hobbies, zal dus andermaal moeten worden opgebracht door ons allen.