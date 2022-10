Snelladen bij Shell Recharge: het nieuwe tanken

Is snelladen op station echt zo’n gedoe, of valt het reuze mee?

Mensen die (nog) niet in een EV rijden zien vaak veel leeuwen en beren op de weg. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze geen snellader kunnen vinden als de accu bijna leeg is. Het hele laden zien ze maar als ingewikkeld en stressvol. En mensen die al wel een EV rijden zien het snelladen op station vaak als een noodzakelijk kwaad, waar ze alleen aan denken als ze hun bestemming niet dreigen te halen.

Is dit beeld van snelladen op station terecht? Niet als je gaat snelladen bij Shell Recharge. Dit is namelijk heel makkelijk en comfortabel. En voor degenen die net overgestapt zijn van een benzine- of dieselauto hoeft dit geen enorme cultuurshock te zijn. Onderweg snelladen bij Shell Recharge is namelijk net tanken.

Uitgebreid netwerk

Stressen over het vinden van een locatie is ook niet nodig. Een snellader van Shell Recharge is nooit ver weg. Er staan verspreid door heel Nederland meer dan 200 snelladers bij de vertrouwde Shell tankstations. Daarmee is er al een uitgebreid netwerk. En het aantal snelladers groeit in een rap tempo. Hiernaast heb je toegang tot 300.000 publieke laadpunten in Europa met de Shell Recharge-laadpas of -app. Via de Shell Recharge-app kun je bovendien makkelijk een snellaadlocatie vinden. Ook kun je live zien of de laadpunten beschikbaar zijn en wat de kosten zijn.

Simpel betalen

Zodra je gearriveerd bent bij de snellader is een laadsessie starten en betalen heel simpel. Als je de Shell Recharge-app downloadt kan dit gewoon via je telefoon. Betalen kan natuurlijk ook met de fysieke laadpas of met een QR-code. Daarna is het een kwestie van de lader inpluggen. Heb je nog geen laadpas? Dan kun je die gratis aanvragen via de Shell Recharge App.

Snel klaar

Je komt uiteindelijk bij een snellader om snel te kunnen laden. Dat kan gelukkig met de razendsnelle 160 kW- en 175 kW-laders van Shell Recharge. De meeste elektrische auto’s zijn daarmee al in 20 minuten van 20% naar 80% op te laden. Ter vergelijking: reguliere laadpalen laden maar met 11 of 22 kW.

100% groen

Sceptici zetten nog wel eens vraagtekens bij de manier waarop stroom opgewekt wordt. Is dat wel groene stroom…? Bij Shell Recharge is het antwoord: ja. De snelladers voorzien je elektrische auto van 100% groene stroom, gecertificeerd door garanties van oorsprong.

Scherp tarief

Er wordt ook vaak gedacht dat snelladen duur is, maar bij Shell Recharge betaal je een scherp tarief van €0,68 per kWh (inclusief btw, exclusief transactiekosten). Laden tegen dit tarief kan zonder abonnement en dus ook zonder abonnementskosten.

Jezelf opladen

Als je auto aan het snelladen is kun je mooi van de gelegenheid gebruik maken om ook jezelf op te laden. Op de verzorgde Shell tankstations kun je terecht voor een vers belegd broodje of een lekker bakje koffie en word je geholpen door vriendelijk personeel. Hierdoor kun je ook zelf weer vol energie je weg vervolgen.

Air Miles

Als je gewend was Air Miles te sparen met tanken kun je ook gewoon lekker door blijven sparen met je elektrische auto. Bij snelladen met Shell Recharge krijg je namelijk ook Air Miles. Voor iedere kWh die je laadt krijg je een Air Mile.

En verder?

Je vraagt je misschien af: hoe gaat het als er in de nabije toekomst steeds meer mensen in een EV gaan rijden? Zijn er dan nog wel genoeg laadpalen? Gelukkig is Shell Recharge continu aan het uitbreiden. Zo gaat Shell Recharge bijvoorbeeld 1.400 laders bij GAMMA en Karwei plaatsen en gaan ze samen met Q-Park vijf mobility hubs uitbouwen in grote steden met toegang tot onder andere snelladen, deelvervoer zoals elektrische fietsen, scooters of auto’s en logistieke services zoals pakketdiensten.

Conclusie

Is snelladen op station dus ingewikkeld en onbetrouwbaar, zoals sommige mensen denken? Integendeel, met Shell Recharge kun je snel, betrouwbaar en comfortabel laden. Van het vinden van een snellader tot het betalen, het is allemaal heel eenvoudig. Ook kun je profiteren van het gemak en comfort op het station en het verse aanbod. Je laadt dus niet alleen je auto maar ook jezelf helemaal op.