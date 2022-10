Toyota Corolla bijgeslepen, gewoon met wieldoppen!

De Toyota Corolla is bijgeslepen en weer helemaal bij de tijd.

De Toyota Corolla is een van de meest populaire auto’s wereldwijd. Zeker als je rekent dat men de auto een tijdje ‘Auris’ in Europa heeft genoemd. Nu kan ‘Corrolla’ een hele hoop beteken. Tegenwoordig is het vrij overzichtelijk.

Er is een vijfdeurs hatchback, vierdeurs sedan en een vijfdeurs stationwagon die Toyota’s marketingmensen ‘Touring Sports’ hebben genoemd. Dan is er ook nog een vierde bonusmodel in de vorm van de Corolla Cross, die iets meer op zichzelf staat.

Die drie modellen zijn onlangs een beetje opgefrist. Voordat jullie een van de 111 Toyota-dealers die Nederland rijk is gaan lastig gaan vallen voor folders, koffie, dagopvang voor de kinderen en offertes, het gaat vooralsnog om de Japanse Corolla.

Toyota Corolla bijgeslepen

Omdat wij jullie graag van het allerheetste autonieuws willen voorzien, behandelen we de fijngeslepen Toyota Corolla voor jullie. Daarbij is de kans aanwezig dat de wijzigingen ook zullen doordruppelen naar de EU-versie.

Wat is er allemaal anders? Nou, qua uiterlijke wijzigingen zijn er een nieuwe grille en koplampen. Daarnaast zijn er nieuwe velgen mogelijk, evenals nieuwe kleuren. Over de velgen gesproken, in sommige gevallen heeft de Corolla nog wieldoppen. Het leuke van Japanse persberichten: daar voegen ze dan ook wat afbeeldingen in. Dat is toch wat anders dan foto’s zien van een volgepakte BMW 330e Touring M Sport in een Individual-kleur met de tekst: de 316i is leverbaar van 52.364 euro.

In motorisch opzicht heeft Toyota de 1.5 en 2.0 benzinemotor aangepast om ze ietsje zuiniger te maken. Dat niet alleen, de elektrische motor van de Corolla Hybrid is aangepast . In alle gevallen zijn de motoren zuiniger geworden. Over de 1.2-turbomotor die in Nederland onder particulieren populair is, wordt met geen woord gerept. De sportieve Toyota GR Corolla zal alsnog niet naar Europa komen, helaas.

Lief voor fietsers

In het interieur heeft de bijgeslepen Toyota Corolla nieuwe infotainment schermen. Standaard krijg je 8 inch, maar optioneel is 10,5 inch mogelijk. Draadloze Apple CarPlay krijg je altijd mee (handig!), maar Wi-Fi zit alleen op de duurdere modellen.

Daarbij zet Toyota in meer op meer veiligheid. Niet alleen voor de mensen die in de fijn geslepen Toyota Corolla zitten, maar ook eromheen. Het Proactive Driving Assist-veiligheidssysteem houdt voetganger, stilstaande voertuigen en fietsers in de gaten. Als het systeem denkt dat je het over het hoofd zit, remt ‘ie automatisch om zo schade en letsel te voorkomen.

De vernieuwde Toyota Corolla is per direct leverbaar in Japan. Of en wanneer de auto naar ons toe komt is niet bekend, maar wij gokken dat het niet meer lang zal duren.

