Wat vind jij van snelladen in Nederland?

Inmiddels is het laadlandschap in Nederland behoorlijk uitgebreid. Bij vrijwel elk groot tankstation in ons land langs de snelweg mag je er toch wel vanuit gaan dat je er kunt snelladen. Het aantal aanbieders is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Fastned, Shell Recharge, Total Energies. Noem ze maar op. En het worden er alleen maar meer.

Met het enorme aantal elektrische auto’s in Nederland is snelladen langs de snelweg steeds normaler. Let voor de gein maar eens op. Dikke kans dat je niet ALLEEN staat te laden op een doordeweekse middag bij een snellader langs de snelweg.

Je hebt ongetwijfeld een mening over het snelladen in Nederland.

