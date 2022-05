Tuurlijk joh: miljardenwinst Shell ondanks oorlog Rusland

De een zijn dood is de ander zijn brood. Een miljardenwinst voor Shell mag toch geen verrassing zijn?

Het zal jullie allemaal wel zijn opgevallen. De benzineprijzen rijzen de pan uit. Nog niet zo lang geleden kon je een litertje Super Plus voor minder dan 2 euro per liter tanken, tegenwoordig kun je daar 50 cent bij optellen. Ook diesel is tegenwoordig erg prijzig geworden.

Gezien de EU verder gaat met de boycot van Russische producten (en dus ook gas), zal deze prijs verder gaan stijgen, is de consensus. Maar hoe varen de olieproducenten dan hier eigenlijk bij?

Miljardenwinst Shell

Je zou wellicht aannemen dat de olieproducenten het er erg lastig mee hebben. Vanwege de hogere olieprijs verkopen ze minder, zou je kunnen denken. Men laat immers toch vaker de auto staan? Maar nee hoor, het maakt blijkbaar allemaal niets uit. Shell boekt namelijk een lekkere miljardenwinst. Het ooit Nederlandse bedrijf boekte maar liefst 7,1 miljard dollar winst.

Dat bedrag is inclusief de afschrijving van 3,4 miljard dollar. De reden daarvoor haalden we net aan: de oorlog in Oekraïne. Shell moest het namelijk doen zonder pompstations in Rusland. Die zijn nu allemaal gesloten als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Daarbij is Shell ook gestopt met het ‘Sakhalin 2’-project (in het oosten van Rusland), waarbij olie en gas gewonnen kunnen worden.

Ook collega’s doen het goed

Van alle olieproducenten is Chevron (6,3 miljard dollar) er eveneens erg goed uit gekomen. Dat bedrijf heeft immers geen connecties met Rusland en hoefde dus niets af te schrijven.

BP heeft die afschrijvingen wel en flink ook. Het Britse bedrijf moest 25,5 miljard afschrijven vanwege de oorlog. Ook ExxonMobil (5,5 miljard dollar ) en Total (4,9 miljard dollar) deden goede zaken, ondanks de invasie c.q. oorlog die we geen invasie of oorlog mogen noemen.

Via: NOS.nl