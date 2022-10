Lamborghini URUS en de vangrail in Zoetermeer

Al is een Urus nog zo snel, de vangrail stopt hem wel.

Of de bestuurder te hard heeft gereden, durven we oprecht te betwijfelen. Zo’n Lamborghini Urus is in de basis een Audi he. Onderstuur is ze niet vreemd, dus je kunt de bestuurder bijna niet kwalijk nemen.

Gezien de Duitse kentekenplaten was de betreffende bestuurder mogelijk een lang weekend op vakantie in Zoetermeer. De betreffende bestuurder was zoals de politie Zoetermeer fijntjes opmerkte “onder invloed van alcohol en drugs” wat “ongetwijfeld een rol gespeeld hebben bij deze grove inschattingsfout”. No shit sherlock!

De bocht is overigens wel echt haaks, maar ook best breed. En er staan een paar borden hè, maar ja zo’n verbouwde Audi roteert niet zo lekker om de as.

Fotocredit: Facebook politie Zoetermeer en Google Maps.