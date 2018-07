Shocker! Uit rijdende auto stappen blijkt gevaarlijk te zijn

Kijk, weet je dat ook weer.

Vruuuger waren wij Europeanen ten opzichte van onze Amerikaanse broeders toonaangevend als het aankwam op cultuur. Lange tijd bleef dat zo. De verhouding was eigenlijk hetzelfde als in de klassieke oudheid. De Grieken hadden veel schrijvers met verlichte ideeën, de Romeinen de keiharde firepower om andere volkeren hun wil op te leggen.

Net als ‘toen’ is de balans in de loop der jaren veranderd. De dingen die we tegenwoordig doen en leuk vinden, komen niet zelden overwaaien uit ‘Murica in plaats van andersom. Als je niet helemaal op de hoogte bent van de laatste trends en nog overweegt of je een emmer koud water over jezelf moet gooien of niet kan ik je geruststellen. Dat laatste is namelijk passé. Om er helemaal bij te horen moet je nu de -jawel- In My Feelings-challenge doen.

Deze ‘challenge’ heet zo vanwege het gelijknamige nummer van Drake. Overigens wordt de challenge ook wel de Kiki-challenge of Keke-challenge genoemd, naar de eerste fictieve muze die Drake bezingt in de enge banger. De fijngevoelige rapper uit Canada heeft weer een joekel van een hitalbum te pakken, omdat (bijna) iedereen van binnen net zo’n zoetsappige gekrenkte romanticus is als de grootste fan van de Toronto Raptors. Begin juli stonden liefst zeven van zijn nieuwe nummers in de top 10 van de Billboard Hot 100 chart, waaronder dus In My Feelings.

Dankzij de magie van het internet en een *zucht* Instagram-komiek genaamd Shiggy is het inmiddels een hype geworden om jezelf te filmen terwijl je danst op dit nummer. Oh en terwijl je auto, waar je net bent uitgestapt, stapvoets naast je rijdt. Je begrijpt, het is vooral dit laatste waar de onhippe autoriteiten een probleem mee hebben. In ‘Murica heeft de National Transportation Safety Board (NTSB), die zich doorgaans bezighoudt met op hol geslagen Tesla’s, mensen eraan herinnerd dat uit een rijdende auto springen in principe gevaarlijk is:

Motor vehicle crashes are the leading cause of death in the United States. Hopping out of a moving vehicle or jumping into lanes of traffic to show your dance moves is foolish and dangerous – to you and those around you.

Maar, het is niet alleen een Amerikaans probleem, want ook deze trend is onze kant opgekomen. Het is allemaal de schuld van de millennials! Een stel DJ’s van radio 538 deed de challenge een paar dagen geleden. Dat ging goed, maar in Putten ging het mis. Een klaphark zag daar zijn Kia tegen een boompje aanrollen toen hij net begonnen was met zijn beste moves. Oeps.

Een paar oude haters hebben inmiddels afkeurend gereageerd op het fenomeen. Ernst Koelman van het Openbaar Ministerie betiteld de challenge als ‘volslagen idioot’. Minster Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (Melanie ik mis je) voegt er op Twitter aan toe ‘waanzin!’ en ‘niet doen!’. Je bent gewaarschuwd.