Dufte! Duitsland vind jouw dashcam niet meer de duivel

Een belangrijke uitspraak voor iedereen die graag zijn Autobahn-runs filmt.

Vorig jaar veroorzaakte een opvallende gebeurtenis bij onze oosterburen nogal wat ophef. Een vrouw die met een stel dashcams had vastgelegd welke onverlaat schade aan haar auto toegebracht had, kreeg zélf een boete bij de rechter vanwege haar gebruik van de dashcams. De wereld op zijn kop volgens velen, maar de Duitse Behörde nemen privacy serieus. Mensen die de sleepwet Das Leben de Anderen bekeken hebben kunnen zich wellicht indenken waarom. Theoretisch gezien had de vrouw een boete van 300.000 Euro kunnen krijgen, maar gezien de omstandigheden werd het slechts een prent van 150 Ekkermannen. Je zou dus kunnen invullen dat de boete deels ook ‘symbolisch’ was, om een signaal af te geven aan de Duitse samenleving en de grenzen van het toelaatbare te bepalen.

Toch is er nu een voorzichtige beweging in de andere richting gemaakt door het Duitse Bundesgerichtshof. Bij een ander ongeval heeft dit gerechtshof in hoger beroep geoordeeld dat beelden die zijn opgenomen met een dashcam onder bepaalde voorwaarden wél als bewijs gebruikt mogen worden in civiele zaken. Het is een voorzichtige switch omdat het Duitse hof herhaalt dat video-opnames afkomstig van een dashcam in principe ontoelaatbaar zijn. Dit laatste vanwege schending van de persoonlijke levenssfeer. Echter, dit verbod geldt niet automatisch in aansprakelijkheidszaken, omdat het belang van ‘slachtoffers’ om bewijzen aan te mogen dragen ook als belangrijk wordt beschouwd.

In de praktijk betekent dit dat rechters in civiele zaken zelf een afweging mogen maken of ze dashcambeelden toestaan of niet. Er mag in ieder geval géén gebruik gemaakt worden van dashcams die permanente, doorlopende beelden schieten. Volgens de Germaanse rechter zijn er tegenwoordig echter ook dashcams die alleen actief worden in geval van harde remacties en/of ongelukken, dus deze voorwaarde sluit het gebruik van dashcambeelden in de rechtszaal niet volledig uit.

De situatie lijkt hiermee veel op de Nederlandse. Artikel 8 sub F van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) luidt:

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

F. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Een sterk staaltje liberalisme dus. Doe wat je wilt, zolang je een ander niet schaadt. Alleen hoe de afweging uitvalt, dat is het heikele punt. In Nederland lijkt het klimaat wat dat betreft iets vriendelijker te zijn voor de dashcam. In 2015 moedigde Ernst Koelman van Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) burgers zelfs aan een dashcam te gebruiken om tokkies in de kraag te kunnen vatten. Wat vind jij, iedereen aan de dashcam, of oprotten met die zielstelers in auto’s?