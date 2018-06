Met dit bedrag wil het kabinet files op de A15 aanpakken

De dagelijkse horror op de A15 wordt door de overheid serieus genomen.

Wie elke dag over de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem moet rijden kan erover meepraten. Halverwege de middag op een werkdag begint de ellende op het stuk snelweg en pas na zessen is er weer sprake van enige vorm van bewegend verkeer.

Cora van Nieuwenhuizen voelt je pijn, want de minister van Infrastructuur gaat het traject grondig aanpakken. Het kabinet heeft 300 miljoen euro uitgetrokken om files op dit stuk aan te gaan pakken. De eerst komende jaren zullen files nog wel aan de dagelijkse orde zijn. Eerst gaat er een onderzoek komen hoe het beste de files aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld met de komst van een extra rijstrook in beide richtingen.

In 2020 zal er een keuze worden gemaakt wat de beste oplossing is voor het stuk snelweg. Vijf jaar later, in 2025, gaan er daadwerkelijk werkzaamheden plaatsvinden op het stuk A15. Wie hoopte op spoedige verbeteringen kan beter zelf naar alternatieven zoeken, want de komende zeven jaar zal het er nog wel een puinhoop blijven.

