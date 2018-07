Renault: “Uitvalbeurt Max Red Bulls eigen stomme schuld”

Dat wordt nog leuk de komende negen races.

Nog meer Max en Renault verhalen? Jazeker! Tot nu toe hebben we namelijk alleen de kant van Red Bull belicht en die laat niks tot de verbeelding over. Max vindt Renault ruk en Christian baalt dat Red Bull miljoenen betaalt voor een matig product. Maar Renault zelf heeft natuurlijk ook een visie op de gebeurtenissen. Niet geheel verrassend gezien de onderlinge verhoudingen wijst Cyril Abiteboul bij Auto Motor und Sport met het vingertje terug naar Red Bull zelf.

We hebben in Monaco al een nieuwe MGU-K beschikbaar gesteld aan onze klantenteams en ze aangeraden deze te installeren. Red Bull heeft er zelf voor gekozen om dat niet te doen, omdat het te veel moeite zou kosten het ding op de motor te passen. Tsja, wij kunnen ze niet dwingen natuurlijk.

Renault gebruikt de nieuwe MGU-K zelf uiteraard wel en geeft aan er sindsdien geen enkel probleem mee gehad te hebben:

De nieuwe unit heeft veel minder problemen met oververhit raken. Onze auto’s hebben nergens last van.

Fijn voor Cyril, maar wij kunnen wel een speld tussen deze redenatie krijgen. Die nieuwe MGU-K waar Cyril het over heeft, werd namelijk pas na héééél lang wachten beschikbaar gesteld en daarbij werden ook de voordelen ervan sterk gerelativeerd. Impliciet toegeven dat de oude versie een onding is/was, maakt Horners claim dat Red Bull geen waar voor haar geld heeft gekregen van Renault alleen maar sterker.

Het verweer van Abiteboul klinkt dan ook wat hol. Maar goed, dat hij probeert zijn broodheer een beetje in bescherming te nemen na zo’n PR-drama als gisteren was wel te verwachten. Wat dat betreft moet Red Bull misschien toch ook een beetje op haar woorden passen. Ondanks dat het team nu wellicht denkt dat ze alles kunnen zeggen omdat ze toch volgend jaar met Honda rijden, hebben ze over twee jaar misschien wel Porsche of een andere fabrikant nodig. Die laatsten zullen zich na dit soort incidenten echter vast nog eens achter de oren krabben of de sprong in het diepe wel de moeite waard is…