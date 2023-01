Sierra RS Cosworth stationwagon te koop in NL

Huh, wacht even. Bestond er dan een Ford Sierra RS Cosworth stationwagon?

De snelle stationwagon is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de autowereld. Het concept is zelfs overgewaaid naar de Verenigde Staten, daar waar stationwagons vrij lastig te slijten zijn. Auto’s als de Audi RS6 Avant en BMW M3 Touring zijn de nieuwste en hipste auto’s op Instagram tegenwoordig.

Maar dat is zeker niet altijd het geval geweest. Het concept kwam pas echt van de grond in de jaren ’90 met auto’s als de Audi RS2 Avant en Volvo 850 T-5R Estate. Daarvoor waren stationwagons nog écht doelmatige pakezels die je zeker niet voor de looks of sportieve rijeigenschappen kocht. Dat is met deze Sierra RS Cosworth stationwagon goed te zien waarom: een heel rechte achterzijde:

Zelf gemaakt

Eh, maar wacht even, een Sierra RS Cosworth stationwagon? Die zijn er toch nooit geweest? Nee, dat klopt! Die heeft Ford nooit zelf gebouwd. Maar middels een stukje huisvlijt en de beschikbaarheid van onderdelen die uit te wisselen zijn, is er toch minimaal een exemplaar gemaakt door een enthousiasteling.

De basis is een Sierra stationwagon uit 1991, de semi-sportieve ‘GT’-uitvoering. vervolgens is alle techniek uit een Sierra RS Cosworth overgezet. De motor is een Cosworth-blok dat mild is gekieteld middels een K&N sportfilter en stage 1-ECU tune. Het resultaat is een alleszins smakelijke 270 pk. Niet verkeerd op een achterwielaangedreven auto van 1.300 kg.

Prijs Ford Sierra RS Cosworth Stationwagon

Het is niet alleen de motor, ook de voorbumper, grille en de Softline-velgen komen van een Sierra RS Cosworth. In het interieur zijn er stoffen Recaro-kuipstoelen te aanschouwen. Zo cool, een dikke Recaro-sportstoel met stof bekleed. Tegenwoordig is alles alcantara (stiekem gewoon plastic dus) of eco-vriendelijk leer (stiekem gewoon plastic dus). Wat was er eigenlijk ook al weer mis met goede stoffen bekleding?

Het exemplaar heeft uiteraard wel wat gebruikssporen, maar dat staat keurig in de advertentie aangegeven. Het is ook een auto van meer dan 30 jaar oud. Wel handig: de auto is gekeurd en staat ook als Sierra RS Cosworth stationwagon op kenteken! De prijs van al dit moois? Minder dan 15 mille.

Uiteraard was het niemand minder dan de onvolprezen Rachid die deze bijzondere auto op Marktplaats vond, waarvoor onze dank! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

