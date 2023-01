Autoblog Spot van de Week – Mercedes-Maybach S 680

Wat nou downsizing? Achter deze imposante grille schuilt nog gewoon een V12.

We zijn op het punt aanbeland dat een C 63 een viercilinder heeft, dus we kunnen wel stellen dat Mercedes volop aan het downsizen is. Toch heeft Das Haus nog aardig wat modellen met een achtcilinder. In 2021 kwam er zelfs nog een gloednieuw model met twaalfcilinder: de Mercedes-Maybach S 680. Dat is wel de allerlaatste.

De eerste S 680 die in Nederland werd gespot passeerde deze week al de revue in ons lijstje met meest bekeken spots van 2022. Toevallig (of niet?) hebben we nu weer een spot van een Maybach S 680. @dadamphotography spotte deze imposante sloep in Assen.

Er staan inmiddels vier stuks op Nederlands kenteken, wat nog best veel is gezien het prijskaartje. Dit exemplaar kostte €359.000 en daarmee is het nog de goedkoopste van de vier. Even voor de goede orde: voor de helft van het geld heb je een rijk uitgeruste S 580e, waarin je ook héél weinig te klagen hebt.

Is een Maybach S-klasse een verdubbeling van het prijskaartje waard? Nou nee. Maak je veel meer indruk? Dat wel. Allereerst natuurlijk vanwege de lengte van 5,47 meter en daarnaast met de grote hoeveelheid chroom die je tegemoet straalt.

Het kan trouwens nog veel gekker, zoals we vrijdag zagen op de Autosalon van Brussel. Daar stond een exemplaar dat was uitgevoerd in two-tone met bruine putdekselvelgen (echt waar!). Dan is zo’n grijs exemplaar met veelspaaks velgen nog best ingetogen.

Het meest speciale aan deze auto is echter niet het uiterlijk, maar hetgeen er onder de motorkap ligt. Een 6,0 liter V12 hoort binnenkort definitief tot het verleden. Dat zal de eigenaar van deze auto heel jammer vinden. Want je ben toch wel een groot fan van de V12 als je er €77.000 bpm voor over hebt. Maar ja, voor sommige mensen speelt geld nu eenmaal geen rol.

@dadamphotography pakt met deze zeldzame Maybach S 680 deze zondag de Spot van de Week. Volgende week is er wederom een nieuwe aflevering. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!