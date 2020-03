Singer 911 Malibu is weer eens bloedmooi

Het begint een beetje saai te worden. Deze Singer 911 Malibu is namelijk óók briljant.

Singer was zeker niet de eerste Porsche ‘restomodder’. Firma’s als DP motorsports en Paul Stephens deden het al veel eerder. In mindere mate ook elke Porsche eigenaar die erachter kwam dat de meeste 993 en 964 upgrades ook op zijn G-Model pasten.

Singer 911 Malibu

Wat maakt Singer dan zo uniek? Het is de combinatie tussen vakmanschap, retrostyling, moderne techniek, prestaties en met name hoe alles in verhouding is aangepakt. Dat Singer Porsches (uiteraard) zeer prijzig zijn, doet daar niets aan af. Je krijgt er echter een hele hoop mooios voor terug. Deze Singer 911 Malibu stelt dan ook zeker niet teleur.

Kunstwerkje

Het is inmiddels alweer de 71e Porsche de Californiërs onder handen hebben genomen. Het is wederom een kunstwerkje geworden. Het zijn met name de details die het ‘m doen. De aluminium sierlijsten, de kleine ducktail-lip, hoe de Fuchs velgen precies goed in de wielkasten zitten, De Porsche stickers die iets lichter groen zijn en zo dus niet opvallen, maar wél aanwezig zijn.

4.0

In de grille zien we ‘4.0’ staan, wat het teken is dat deze Singer de 4 liter grote zescilinder boxermotor tot zijn beschikking heeft. Deze motor levert uiteraard meer vermogen dan het origineel: 390 pk. Over origineel gesproken, de basis van deze Singer Malibu is een 911 uit 1991. Inderdaad, van de 964-generatie. Om te zorgen dat de wegligging uitmuntend is, heeft deze Singer Malibu optionele Öhlins sportonderstel .

Interieur

Het mooiste bewaren we voor het laatst en dat is natuurlijk het interieur. Het is werkelijk (wederom) beeldschoon. Natuurlijk, we kennen de wijze waarop Singer werkt, maar hier worden we gewoon heel erg hebberig van. Het cognac-kleurig leer in combinatie met de vele klassieke details zijn gewoonweg perfect uitgevoerd. Ondanks dat de toerenteller tot ’11’ gaat, stopt de motor er overigens bij 7.800 toeren mee. Maar reken maar dit lekker faucht dan wat dan ook. Prijs is niet bekend, maar reken op een hele hoop.