Gaat Renault snelle EV Hot Hatches bouwen?

Het zou wel erg gaaf zijn, een snelle Renault EV Hot Hatch. Het kan er in elk geval gaaf uitzien.

Aanvankelijk hadden elektrische auto’s een uiterst bedenkelijk imago. Denk aan de G-Wizz of Th!nk City. Plastic gebakjes die er erg sullig uitzagen, niet vooruit te branden waren en nog best duur waren bovendien.

Snelle EV’s

Wat dat betreft moeten we Elon Musk dankbaar zijn voor de Model S. De Model S is bloedsnel, ziet er cool uit en kost relatief gezien niet zo heel erg veel. In de tussentijd zijn we gewend geraakt aan snelle elektrische auto’s.

Renault Sport

Maar snelheid is maar slechts een onderdeel van leuk. Als er één divisie dat goed doorheeft, dan is het Renault Sport wel. In een rechte lijn zijn hun producten niet altijd het snelste. Op een circuit is dat overigens heel anders. Sowieso heb je bijna altijd het meeste fun in een Renault Sport hatchback. Nu er ook snelle elektrische hatchbacks aankomen: kunnen we rekening gaan houden met leuke elektrische hot hatches? Een snelle Renault EV op basis van de Zoë, Clio of Mégane?

Gilles Normand

Eerst het slechte nieuws. Er zijn geen officiële plannen om een Zoë R.S. te leveren. Renault-EV baas Gilles Normand laat weten aan Autocar dat het niet zo makkelijk zal zijn om een snelle Renault EV op de markt te brengen. Een belangrijk onderdeel is de actieradius. Die is bij een elektrische auto al niet te best en met een snellere variant zal de actieradius nog kleiner worden. Op zich is dat niet heel erg, want dat was bij benzinegestookte Renault Sports ook het geval, maar de mate waarin is wel van belang.

Geen geluid

Nog een probleem volgens Normand is het gebrek aan geluid. Dat draagt bij aan de beleving aan de auto en die beleving ontbreekt compleet in een EV. Vervolgens gooit Normand er een paar automotive dooddoeners uit over duurzaamheid en dat Renault als de grootste EV-bouwer aan zijn stand verplicht om een dergelijke auto te bouwen, is eigenlijk. Toch gaat het niet direct gebeuren.

Winstgevendheid

Aanvankelijk dachten we dat het gewicht de grootste boosdoener zou zijn. Een Elektrische auto is extreem zwaar in vergelijking met een auto met verbrandingsmotor. Een standaard Renault Zoë weegt meer dan 1.500 kilogram. Echter, het grootste obstakel dat overwonnen moet worden, is de mate van winstgevendheid, aldus Gilles Normand. Renault gaat er alleen aan beginnen als er euro’s mee verdiend kunnen worden, wat nu nog niet het geval is.