Singer presenteert voor het eerst een cabrio!

Wauw we zien iets vernieuwends afkomstig van Singer, namelijk een cabrio.

Begrijp ons niet verkeerd. Singer is een geweldig autobedrijf. Ze weten als geen ander hoe een oude Porsche op moderne wijze nieuw leven in te blazen. Daar staat dan vaak een bizar prijskaartje tegenover, maar dan toch.

Toch kleeft er iets aan Singer. Als je er één hebt gezien, heb je ze gevoelsmatig allemaal gezien. En nogmaals: dit is geen haat richting het merk. Het is echter wel zo dat het altijd weer even goed kijken is wat er nu precies nieuw is als ze wat te presenteren hebben. Dat is dit keer niet moeilijk!

Singer heeft namelijk voor het eerst een cabrio gepresenteerd. De basis is, hoe kan het ook anders, een 964. Deze Porsche 911 beschikt over een lichtgewicht carbon body om het gewicht door de cabrioconstructie acceptabel te houden.

De Singer Porsche 911 Cabriolet heeft een 3.8-liter Mezger met twee turbo’s onder de kap. Het blok levert 517 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Dat alles gaat naar de achterwielen, dus je moet wel weten wat je doet als het gaspedaal intrapt.

Niet alleen de body is van carbon. De remmen zijn dat ook. Carbon keramische remmen moeten het open geweld razendsnel tot stoppen brengen. De kleur van deze auto is Cadiz Red met een Black Forest Wood interieur.

Het mag in de basis dan wel een oude 964 zijn. Aan boord zijn er luxe zaken als moderne airconditioning en een inductieplaat om je smartphone draadloos te kunnen opladen.

De Singer is, zoals altijd met de auto’s van het merk, helemaal gemaakt naar de wensen van de klant. Het moet een ode aan de Porsche 930 Cabrio voorstellen. Erg geslaagd!