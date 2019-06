Sirotkin reserverijder voor nóg een F1- team

Er is niks mis met een bijbaantje. Ook niet voor coureurs in de Formule 1.

Vorig jaar verloor Sergey Sirotkin zijn stoeltje bij Williams aan George Russell. Niet dat hij veel mist. Tot nu toe genieten Russell en teamgenoot Robert Kubica telkens van de achterkanten van F1-auto’s. Af en toe zwaaien naar het publiek, vervolgens weer ingehaald worden met een blauwe vlag. Afijn. Sirotkin is nog wel betrokken bij de F1 in vorm van reserverijder bij Renault. Blijkbaar verveelt Sirotkin zich alsnog met regelmaat. SMP Racing, Renault en McLaren hebben bekendgemaakt dat de coureur er een baantje bij heeft genomen.

Sergey Sirotkin is per direct aangesteld als reserverijder bij McLaren. Gedurende de rest van dit seizoen is de Rus zowel reserverijder bij Renault als bij McLaren. Hij zegt er zelf het volgende over.

McLaren is a legendary team and I’m happy to have this opportunity to work with them, join their history, see from the inside how the team and drivers work. I also thank SMP Racing and Renault for their support.

Mocht een coureur van McLaren of Renault aan de diarree zijn, dan kan Sirotkin voor één van de teams fungeren als reserverijder. Renault heeft de overhand op McLaren in deze zaak. Is er iets met Nico Hulkenberg of Daniel Ricciardo én een van de rijders van McLaren, dan zal Sirotkin in het zitje van de Renault plaatsnemen en is hij dus niet beschikbaar voor McLaren.