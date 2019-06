Audi CEO: er komt wel degelijk een opvolger van de TT!

Niet lullen, maar poetsen. De gestroomlijnde Audi heeft een toekomst.

Hoe zit het met de Audi TT? de tweezitter uit Ingolstadt kwam in 2014 als derde generatie op de markt. De coupé (en cabrio) hebben meerdere updates achter de rug. In mei maakte

Audi bekend dat het doek zou vallen voor de TT. Daar komt Bram Schot, CEO bij Audi, nu op terug.

In de BNR Autoshow laat de CEO weten dat er wel degelijk een opvolger van de TT gaat komen. Naar eigen zeggen was Schot het ‘gezeur’ over de TT zat. De CEO stelt dat iedere tweede vraag over de opvolger van de TT ging. Op gegeven moment was de Audi-baas er zo klaar mee door te stellen dat men geen opvolger hoeft te verwachten van de derde generatie.

“Ik ben een mens van vlees en bloed en ik vind mooie dingen ook mooi.”, aldus de Rotterdammer. Daarmee doelt Schot op het feit dat de TT tot een icoon is geworden binnen het modellengamma van Audi. Schot zegt te willen investeren in een opvolger, al gaat dit naar alle waarschijnlijkheid meer geld kosten dan het gaat opleveren.

Wanneer de nieuwe TT er gaat komen is nog onduidelijk. Daarnaast gaf de CEO in de radioshow aan nog niet uit te zijn of de nieuwe generatie TT een benzinemotor heeft of elektrisch is. Wel geeft Schot toe dat we iets kunnen verwachten. “Natuurlijk komt er een opvolger!”.

Lees ook: Audi-baas Bram Schot: “Nederlandse auto’s worden ook duizenden euro’s duurder”