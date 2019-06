Ook brute WRC auto’s gaan met hun tijd mee

Progressie is gewoonweg niet te stoppen.

Technische innovatie dringt langzaam maar zeker door in de autobranche. Althans, dat lijkt soms zo te zijn. Het feit wil dat het het heel erg snel gaat. Nog niet eens zo gek lang geleden begon de branche met ‘downsizing’. Je weet wel, kleinere motoren die op een andere manier een meer vermogen kregen zonder dat het verbruik en de uitstoot enorm benadeeld werden. Tegenwoordig is het lastig om níet zo’n motor te vinden.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor elektrische assistentie. Al eind jaren ’90 waren er hybride’s als de Toyota Prius en de Honda Insight. Ook deze techniek is bijna gemeengoed geworden. Natuurlijk, niet elke auto is er als ‘full-hybrid’, maar de milde hybrides met 48V-ondersteuning gaan heel snel hun weg vinden naar auto’s met een conventionele verbrandingsmotor. Omdat de autosport ook met zijn tijd meegaat, zien we vormen van elektrificatie opduiken in diverse takken van motorsport. Het meest duidelijk zijn wel de hybride aandrijflijnen in de Formule 1.

Vanaf 2022 zullen ook WRC-auto’s voorzien zijn van zowel een benzinemotor alsmede een elektromotor. In 2022 krijgen alle teams een hybride unit toegewezen die ze moeten gebruiken. Vanaf 2025 krijgen de fabrikanten meer vrijheid om de elektromotor aan te passen op hun verbrandingsmotor. De regels bepalen dat de auto’s de stukken tussen de rally’s door (op de openbare weg) op elektra kunnen rijden. Tevens zal de elektromotor moeten zorgen voor een vermogensboost bij bepaalde Special Stages. De druk om hybrides te verplichten werd overigens voornamelijk uitgeoefend door de fabrikanten zelf. Zo dreigde Citroen de sport te verlaten als de sport geen vorm elektrificatie zouden toepassen.

Er zijn nog meer aanpassingen. Zo wordt het bandenreglement bevroren van 2021 tot 2024. Dit om te voorkomen dat er een bandenoorlog ontstaat en de kosten de pan uit rijzen. Maar daar houdt het niet op. Heel opvallend is het dat deelnemers kunnen kiezen uit een ander type auto. Nu is het nog zo dat een rallyauto gebouwd wordt op basis van een straatauto. Deze wordt dan helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Dat is 2022 vanaf nog altijd toegestaan, uiteraard. Maar het is ook mogelijk om mee te doen met een auto waarvan de basis een chassis is met spaceframe, waarover een koetswerk wordt bevestigd die moet lijken op een productie-auto.