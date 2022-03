Sjaak nieuwstad voorziet problemen bij Ferrari

De kansen van Ferrari zien er goed uit na de kwalificatie van gisteren. Doch Sjaak Nieuwstad, voorziet problemen…

Ferrari ging zo lekker in de wintertests, dat iedereen wel een beetje verwachtte dat de Scuderia goed uit de startblokken zou komen. We wisten immers ook al dat de Italianen alles op 2022 gezet hadden, wetende dat ze in 2020 en 2021 toch niet zoveel kans maakten op hoofdprijzen. Aan de andere kant, zulke verhalen hebben we vaker gehoord van meerdere teams. En snelle tijden in de winter, liet Ferrari ook in 2017 en 2018 noteren. Destijds was men toch niet zo goed als vooraf gehoopt. Hoe het echt zit, weet je pas bij het eeste raceweekend.

Met CL16 op P1 en CS55 op P3, lijkt team rood voorlopig alleen wat te duchten te hebben van Red Bull Racing. Doch voormalig F1 wereldkampioen en Indy 500 winnaar Jacques Villeneuve, wil nog niet te vroeg juichen. De Canadees vreest dat het team waar zijn vader voor reed, wellicht een beetje in slaap gesust zal worden. Tegenover de roze Italiaanse sportkrant zegt Sjaak Nieuwstad:

De auto is snel, hij is gemakkelijk te besturen en het is net zo gemakkelijk om de juiste afstelling te vinden. Dat betekent dat hij de banden niet te veel zal gebruiken, dus het staat er goed voor. Maar dan bestaat het risico dat het team een ​​beetje in slaap valt. Als je het goed doet, ga je niet uit de weg om problemen te vinden.

Tevens denkt Jacques dat er een hete strijd kan ontstaan tussen de twee coureurs, hoewel hij toegeeft dat dat ‘een goed probleem om te hebben is’:

Als de F1-75 echt succesvol blijkt te zijn, riskeert Ferrari dat het managen van Leclerc en Sainz een probleem wordt. Maar het is fijn om dit soort problemen te hebben. Beiden zijn er om te winnen. Ze hebben allebei sterke en zwakke punten. De een heeft alleen een contract voor vele jaren en de ander niet. Het is dus belangrijker voor Sainz om te winnen.

Tenslotte durft Jacques zich, zoals we dat van hem kennen, wel uit te spreken over wie er uiteindelijk de titel pakt. Dat wordt namelijk Carlos Sainz:

Ik zou zeggen Sainz! Vorig jaar bleek hij heel kalm en compleet, ook al heeft hij niet de snelheid van Leclerc. Misschien ligt de verklaring in het feit dat Charles geen winnende Ferrari in zijn handen had en daarom de neiging om te overdrijven. Met een auto die zeker snel is, ben ik ervan overtuigd dat hij rustiger zal rijden. Wie weet ontstaat er een strijd tussen die twee!

