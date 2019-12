Sjoemelt BMW met de verkoopcijfers?

Er is een onderzoek gedaan bij het Duitse concern.

Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop verkoopcijfers tot stand komen bij BMW. Mogelijk is er bij de autofabrikant sprake van ‘Sales punching’ waarbij verkoopaantallen worden opgepoetst. Dit zorgt ervoor dat verkoopcijfers geen eerlijke weerspiegeling zijn van de werkelijke resultaten. Marketingkreten als ‘Best verkochte merk’ kunnen dan natuurlijk wel eerder worden geroepen.

Een woordvoerder van het het automerk uit München bevestigd aan The Wall Street Journal dat er een onderzoek wordt gedaan naar de verkoopcijfers. Zowel BMW als waakhond SEC willen hier verder niet inhoudelijk op in gaan. Mogelijk is er sprake van een praktijk die in de VS ‘Sales punching’ wordt genoemd. Fabrikanten laten dealerbedrijven auto’s registreren als verkocht terwijl deze nog in de showroom te koop staan. Dealers krijgen flinke bonussen als zij nieuwe auto’s registreren. Vaak worden auto’s uit eigen inventaris ingezet als leen-of demovoertuig. Om de verkoopaantallen op te krikken worden nieuwe auto’s ook wel eens geregistreerd en met een paar kilometers als gebruikt verkocht.

Het oppoetsen van verkoopcijfers geeft een vertekend beeld van de financiële gezondheid. Investeerders zijn vaak benieuwd naar de vraag naar producten. Aan de hand hiervan bepalen zij de prestaties van een autofabrikant. SEC gaat onderzoeken of er inderdaad sprake is van een vertekend beeld.

BMW is niet de eerste autofabrikant die onder de loep genomen wordt in de VS. Zo schikte Fiat Chrysler eerder al voor 40 miljoen dollar. We wachten de resultaten en een eventuele schikking rustig af.