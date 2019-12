Bergers slepen nóg meer auto’s af

Oorzaak: meer ongelukken, slecht weer en het hitteprotocol.

Bergers hebben dit jaar vaker moeten uitrukken. In de eerste elf maanden van 2018 werd er 108.000 uitgerukt en dit jaar was dat al 127.000 keer. Een opvallende stijging. Mogelijk zijn een toenemend aantal ongelukken en het hitteprotocol van Rijkswaterstaat de oorzaak. Dat meldt BNR op basis van cijfers opgevraagd bij Stichting Incident Management Nederland.

Rob de Jong, voorzitter van de Vereniging Bergings-en Mobiliteitsspecialisten, zag het percentage ongelukken vanaf oktober/november toenemen. De voorzitter wijt dit aan het slechte weer. In de regen gebeuren nou eenmaal meer ongevallen dan met droog weer. Dat betekent extra werk voor de bergers. Maar, het niet aanpassen aan het weer is niet het enige probleem.

Rijkswaterstaat heeft namelijk afgelopen jaar het hitteprotocol ingesteld. Als de temperatuur boven de 30 graden wordt moeten alle pechgevallen worden weggesleept. Stilgevallen in de groenstrook of rook onder de motorkap op de brede vluchtstrook, zelfs dan mocht je met de berger mee. Normaal worden alleen verkeersgevaarlijke pechgevallen weggesleept. Op warme dagen kregen de bergers wel 900 meldingen.

De aanrijtijd van bergers is met gemiddeld 13 minuten kort. Dit is belangrijk om files op de snelweg door een ongeval of pech te voorkomen. Een kwart van de files wordt hierdoor veroorzaakt. Om deze files nog meer te beperken maakte Rijkswaterstaat gebruik van ‘stand-by bergers’. Deze staan in de ochtend- en avondspits op strategische plaatsen. Waar veel ongelukken gebeuren staat de bergingsdienst al klaar. Hierdoor kunnen zij 25% sneller ter plaatsen zijn.

