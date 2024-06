Skoda Elroq iV: eindelijk een betaalbare EV van VAG

De Skoda Elroq iV gaat de nieuwe auto van je buurman worden. En zijn buurman.

Volkswagen is niet alleen een merk, maar ook een concern. Daar is op zich niets mis mee. Volkswagen is ooit begonnen als ‘Wagen voor het Volk’, Kracht durch Freude en nog wat uitspraken die anno 2024 niet meer bon ton zijn zonder publiekelijk excuus te maken.

Het grappige is dat Volkswagen in de hiërarchie niet eens het goedkope volumemerk is. Integendeel, Seat en Skoda zitten daaronder. Zelfs Cupra lijkt ietsje onder het prijsniveau van VW te zitten. Heel erg knap dat ze zoveel geld per auto kunnen vragen, maar voor betaalbare VW-techniek moet je dus niet altijd bij VW zijn.

Skoda Elroq iV

Het hoeft geen betoog dat Skoda die positie heeft overgenomen. Dit zijn relatief keurige doch sobere wagens die ietsje voordeliger zijn geprijsd dan Volkswagens, terwijl ze vaak ietsje functioneler zijn.

Dat zien we ook als je een elektrische auto wil rijden. Een Skoda Enyaq iV is net eventjes wat betaalbaarder. Het grote probleem is dat er verder geen elektrische Skoda’s zijn (op de Citigo-e iV die al lang uit productie is).

Dit is níet de Skoda Elroq iV, maar de Epiq-concept die een voorbode ervan lijkt te zijn.

Daar komt verandering in en wel met de Elroq iV! Bij Skoda houden ze van de ‘q’ aan het einde, dus net als de Karoq, Kamiq en Enyaq heeft de Elroq zo’n naam. Niet omdat je een gedachte hebt als als el Elroq noemt, maar omdat het lekker herkenbaar Skoda is. Simply Clever enzo.

MEB-platform

De Elroq iV komt te staan op het MEB-platform, net als de Enyaq. Wel zal de Elroq een volle maat kleiner zijn. Het is niet dat Skoda dit zelf heeft bevestigd, maar wat we van Autocar meekrijgen.

Deze Britten zitten er zelden naast, dus geloven we hun op blauwe ogen. Wat is de Elroq dan? Nou, heel kort door de bocht is het de Skoda-broer van de Volkswagen ID.3 en Cupra Born.

Cupra Born Volkswagen ID.3

Eigenlijk klinkt dat als een heel erg goed plan en is het stom dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Ja, lezers als @dutchdriftking en @amghans wellicht, maar waarom dachten wij hier niet aan?

Wederom, ter illustratie, de Skoda Epiq-concept.

Het zal overigens niet een ID.3 worden met een Skoda-logo. Ja, de accupakketten (58 kWh of 82 kWh) zijn identiek, evenals het platform en de motoren. Een verschil is wel dat de Skoda Elroq iV ietsje hoger is. Denk niet meteen aan een SUV of een crossover, maar een auto’s als de Seat Altea of Volkswagen Golf Plus a.k.a. Golf Sportsvan.

Modern Solid

De Skoda Elroq iV wordt de eerste Skoda volgens hun nieuwe designtaal. Die gaat ‘Modern Solid’ heten. Daarna zullen andere Skoda’s deze vormtaal gaan overnemen.

Dus je weet meteen wat er gaat gebeuren bij de Skoda’s die erna een facelift krijgen. We zagen de Modern Solid designtaal voor het eerst op de Epiq Concept (die je hier dus op de foto’s ziet).

Goed nieuws: de fysieke knoppen keren terug in de nieuwe lichting Skoda’s, dus ook in de Skoda Elroq iV! Afbeeldingen zijn wederom van de Epiq-concept.

Qua prijzen is er uiteraard nog niets bekend. Hopelijk ziet Skoda de mogelijkheid om de vraagprijs onder de 30 mille te krijgen. Dan zouden ze een absolute winnaar in huis hebben. Wanneer we de auto kunnen verwachten is niet helemaal zeker, maar we verwachten eind dit jaar de eerste onthulling en levering halverwege 2025.